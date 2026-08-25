Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với bài kiểm tra quý trước ASIAD 20 - 2026

Nhiều tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được dịp thi đấu, tích lũy chuyên môn từ Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026, đang diễn ra tại Hà Nội

Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam có nhiều cầu thủ quan trọng của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong đội hình. Ảnh: MINH CHIẾN

Không phải ngẫu nhiên, huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam - chuyên gia Federico Rampazzo - đã có mặt tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 vừa qua.

Dự kiến vào tối nay 25-8, ông Rampazzo sẽ theo dõi trận chung kết giữa Đội tuyển bóng chuyền Quân đội và đội Công an TPHCM tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Hiện nay, hai đội bóng trên đang sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia có trình độ tốt nhất của bóng chuyền nam nước nhà.

Đội nam Công an TPHCM có tuyển thủ Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Trần Thanh Nhân, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương. Trong khi, đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam có các tuyển thủ: Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Phạm Thanh Tùng, Trần Duy Tuyến.

Đây được ví như cuộc so tài giữa 2 đội hình thu nhỏ của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, cũng là cơ hội tốt để mỗi tuyển thủ ra sân tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Gần 1 tháng trước, đội tuyển bóng chuyền nam hoàn thành 2 chặng đấu giải SEA V.Cup 2026. Đây là giải quốc tế duy nhất để đội tuyển nam quốc gia đánh giá phong độ VĐV trong quá trình chuẩn bị cho Á vận hội (ASIAD) 20 - 2026.

Với ASIAD 20, môn bóng chuyền quy định mỗi đội đăng ký 12 cầu thủ. Sơ bộ, HLV Federico Rampazzo và Ban huấn luyện có phương án lực lượng dự kiến 12 VĐV gồm: Đinh Văn Duy, Trịnh Duy Phúc, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Tăng Ngọc Hiếu, Trương Thế Khải, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Hoài Phương, Cao Đức Hoàng, Bùi Xuân Tiến.

Phần lớn lực lượng ở đội hình 12 người kể trên đang tham gia Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026.

“Chúng tôi được tích lũy thêm kinh nghiệm từ giải đấu. Khi ra sân, mỗi người đều tập trung để đảm bảo chuyên môn tốt nhất của mình”, VĐV Đinh Văn Duy trao đổi bên lề Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026.

Nhiều tuyển thủ của đội Công an TPHCM sẽ trở lại đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sau giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong đó, 2 tay chuyền hai Đinh Văn Duy và Trần Hoài Phương sẽ là tâm điểm bởi họ là những gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này.

MINH CHIẾN