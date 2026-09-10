Bóng chuyền nữ Việt Nam điều chỉnh lực lượng trước giờ lên đường dự ASIAD 20

Trước thềm ASIAD 20, hai tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Uyên đã kết thúc tập huấn cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Uyên (9) đã kết thúc tập huấn tại Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn đối với 2 tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên vì lý do sức khỏe và trả lại đơn vị chủ quản.

Cả 2 đã không trong danh sách chính thức dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ của đội nữ Hà Nội còn Nguyễn Thị Uyên là cầu thủ của đội nữ Ninh Bình. Hai tay đập cùng thi đấu sở trường vị trí chủ công.

Vi Thị Như Quỳnh đã có tên trong danh sách 12 gương mặt đăng ký dự ASIAD 20 của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng rút lui vì không đảm bảo được sức khỏe. Trong khi đó, Nguyễn Thị Uyên gặp chấn thương tại Giải vô địch châu Á 2026.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Ban huấn luyện đang tập huấn 12 cầu thủ sẽ thi đấu ASIAD 20 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero), Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy (phụ công).

Phụ công Lưu Thị Huệ được đăng ký thay vị trí của chủ công Vi Thị Như Quỳnh và việc thay đổi này được Ban tổ chức chấp thuận. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục là Đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 tổ chức từ ngày 16-9 tới 22-9. Theo bốc thăm, Bảng A gồm đội Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal. Bảng B có Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ. Bảng D gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.

Theo kế hoạch, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 14-9.

MINH CHIẾN