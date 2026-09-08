Đội bóng chuyền nữ Việt Nam sớm lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam là một trong những Đội tuyển quốc gia của đoàn Thể thao Việt Nam có mặt tại Nhật Bản sớm để tranh tài ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 14-9. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ sang Nhật Bản vào ngày 14-9. Chương trình khởi tranh chính thức môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 diễn ra từ ngày 16-9 tới 22-9.

Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt là một trong những Đội tuyển quốc gia của Thể thao Việt Nam sẽ sớm mặt ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Bên cạnh đó, các đội bóng đá nam, nữ cũng di chuyển sớm sang Nhật Bản phù hợp lịch thi đấu.

ASIAD 20 sẽ tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 19-9. Tuy vậy, một số môn (trong đó gồm bóng chuyền) có nội dung tổ chức trước Lễ khai mạc.

Trong khi đó, môn bóng chuyền nam (trong nhà) của ASIAD 20 diễn ra từ ngày 27-9 đến 3-10. Dự kiến, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sang Nhật Bản vào ngày 25-9, ngay sau khi đội nữ vừa hoàn thành cuộc tranh tài và trở về nước.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hiện tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia còn Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Môn bóng chuyền nữ tại cuộc chơi lớn châu Á có 14 đội tham gia còn nội dung nam gồm 16 đội tuyển góp mặt.

MINH CHIẾN