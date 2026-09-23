Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cần thay đổi sau ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đồng thời khép lại các nhiệm vụ trong năm 2026 với những kết quả không như kỳ vọng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến có nhiều thay đổi sau ASIAD 20. Ảnh: VFV

Thành viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước hôm nay 23-9. Đây cũng là thời điểm kết thúc nhiệm vụ quốc gia của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Ban huấn luyện và tuyển thủ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc vị trí hạng 7 tại ASIAD 20. Đây là kết quả không hoàn thành chỉ tiêu thành tích được Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là phấn đấu vào bán kết, giữ vững hạng 4 tại ASIAD 20.

Tại ASIAD 20, Đội đã thi đấu 6 trận với kết quả thắng 3 (trước Nepal, Hongkong – Trung Quốc, Kazakhstan) và thua 3 (trước Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia). 12 tuyển thủ được lựa chọn có phong độ tốt, phù hợp chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhưng tiếc rằng không có được kết quả như ý.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập huấn từ tháng 5-2026, đã tham dự 4 giải đấu quốc tế. Đội giành hạng 3 AVC Cup 2026. Hạng nhì ở chặng thứ nhất và hạng 4 tại chặng thứ 2 SEA V.Cup 2025. Tại Giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 7, tương tự ở ASIAD 20.

Cách đây 1 năm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vô địch AVC Cup 2025, đứng hạng nhì chặng 1 giải SEA V.Cup 2025 nhưng vô địch chặng 2, giành HCB SEA Games 33-2025 và tham dự Giải vô địch thế giới 2025.

Có nhiều nguyên do không thành công của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở năm nay. Chẳng hạn, trong quá trình chuẩn bị, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều lần bày tỏ khó khăn lớn là nhân sự tập trung chưa thể có những gương mặt được Ban huấn luyện mong muốn ở thời điểm tập huấn quyết định.

Vị trí chuyền hai của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được người hâm mộ chú ý thời gian qua. Ảnh: VFV

Nhưng rõ ràng, sau chu kỳ thành công, bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu cho thấy sự chững lại từ tinh thần tới phong độ của các VĐV chủ chốt nên rất cần thay đổi. Trước mắt, Đội tuyển quốc gia phải làm mới mình để hướng đến nhiệm vụ SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027.

Cục TDTT Việt Nam sẽ đánh giá chuyên môn của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20 và tổng thể năm 2026 của bóng chuyền Việt Nam. Từ đó, công tác nhân sự, kế hoạch chuyên môn dự kiến có điều chỉnh để thực hiện tốt hơn cho giai đoạn mới.

Kết thúc môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20, đội Trung Quốc giành HCV, HCB là Nhật Bản và HCĐ là Thái Lan. Các đội xếp sau lần lượt là Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Việt Nam, Kazakhstan, Philippines, Hongkong (Trung Quốc), Mông Cổ, Nepal, Kyrgyzstan và Qatar.

MINH CHIẾN