ASIAD 20: Bóng chuyền nữ Việt Nam chắc suất vào tứ kết

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua đối thủ Hongkong (Trung Quốc) tại lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng chuyền (trong nhà) ngày 17-9.

Chủ công Ánh Thảo đã chơi tập trung trong trận đấu trước Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào cuộc so tài với đối thủ Hongkong (Trung Quốc) trong lượt trận thứ 2 vòng bảng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với sự tự tin cao nhất vào chiều ngày 17-9.

Ban huấn luyện 2 bên hiểu rõ, nếu giành chiến thắng thì tấm vé tứ kết sẽ sẽ nắm chắc trong tay.

Vì thế, cầu thủ nữ Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) chơi thận trọng khi nhập cuộc.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục sử dụng đội hình hiệu quả nhất hiện tại khi tin tưởng Võ Thị Kim Thoa giữ nhịp độ ở vị trí chuyền hai chính. Cô làm “ngòi nổ” tổ chức lối chơi giúp đồng đội tập trung ghi điểm.

Trong ván thứ nhất, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy được đưa vào vị trí đối chuyền trong khi 2 mũi chủ công là Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo và hỗ trợ họ có phụ công Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.

Kim Thoa đã chơi tròn vai ở vị trí chuyền hai. Ảnh: VFV

Ván thứ nhất khởi đi với sự cân bằng của 2 bên. Dù thế, cầu thủ nữ Việt Nam vẫn giữ được sự quyết đoán vào thời điểm quyết định, vượt lên thắng 25/22.

Ván thứ 2, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi lực lượng đưa Thanh Thúy ra sân và Trà My vào thay thế. Dù thế, Việt Nam vẫn là đội áp đảo để tiếp tục thắng 25/15.

Ván thứ 3, các tay đập nữ Việt Nam chơi thoải mái tâm lý và hoàn thành với chiến thắng 25/18.

Thắng chung cuộc 3-0 trước đội Hongkong (Trung Quốc), bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững vị trí trong 2 đội tạm dẫn đầu Bảng D lúc này để chắc ` suất vào tứ kết.

Đội nữ Việt Nam có thêm sự tự tin sau chiến thắng thứ 2. Ảnh: VFV

Tại bảng này, đội Hàn Quốc đã thắng Qatar 3-0 trong trận đấu sớm. Vào ngày 18-9, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc để xác định vị trí nhất Bảng D.

MINH CHIẾN