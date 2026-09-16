Bóng chuyền

Tuyển thủ Trần Thị Bích Thủy trở lại dự Giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản

SGGPO

Phụ công Trần Thị Bích Thủy đã xác định lịch trình thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Nhật Bản 2026-2027 vào cuối tháng 10.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ trở lại Giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2026-2027 vào cuối tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ trở lại Giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2026-2027 vào cuối tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, tuyển thủ bóng chuyền Trần Thị Bích Thủy sẽ trở lại Nhật Bản vào cuối tháng 10, tiếp tục thi đấu cho đội Okayama Seagulls.

Trần Thị Bích Thủy đang khoác áo đội nữ Hóa chất Đức Giang. Tuy nhiên, đội bóng này cùng Okayama Seagulls đạt thỏa thuận cho Trần Thị Bích Thủy sang Nhật Bản thi đấu mùa giải 2026-2027.

Hiện tại, Trần Thị Bích Thủy đang làm nhiệm vụ cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 sẽ khép lại vào ngày 22-9.

Sau ASIAD 20, Trần Thị Bích Thủy trở về đội bóng chủ quản Hóa chất Đức Giang chuẩn bị tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ thi đấu tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Bích Thủy từng thi đấu cho đội Okayama Seagulls trong mùa giải 2025-2026. Cô được đánh giá là 1 trong những phụ công thi đấu ổn định nhất tại Giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa giải trên.

Kết thúc Giải vào tháng 4-2026, Bích Thủy kịp về nước để thi đấu cùng đội nữ Hóa chất Đức Giang tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2026 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội). Cô và cùng đồng đội tạm có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Theo danh sách đăng ký, Bích Thủy là ngoại binh duy nhất của đội Okayama Seagulls tại Giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2026-2027.

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MINH CHIẾN

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