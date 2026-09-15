Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rộn tiếng cười trong buổi tập ở Nhật Bản

12 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên tại Nhật Bản trước khi thi đấu chính thức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Chuyền hai Kim Thoa giữ được sự thoải mái trong buổi tập chuyên môn. Ảnh: VFV

Sáng ngày 15-9, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện tổ chức tập luyện cho các tuyển thủ. Buổi tập mang ý nghĩa quan trọng, giúp từng thành viên lấy lại cảm giác với bóng.

Đây cũng là buổi tập đầu tiên khi tất cả VĐV có mặt dự ASIAD 20 và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt phải điều chỉnh thêm cho các học trò trước khi vào thi đấu chính thức. Ban huấn luyện vẫn giữ sự tập trung, các phương án phòng thủ, đỡ bóng bước 1 được yêu cầu VĐV tránh sai sót.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đang có sự thoải mái tâm lý. Ảnh: VFV

Buổi tập đã diễn ra với không khí thoải mái, có nhiều tiếng cười. Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Nhật Bản) là nơi tổ chức thi đấu môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Qatar vào ngày 16-9. Ban huấn luyện cần sự khởi đầu suôn sẻ nên yêu cầu từng thành viên hướng đến kết quả tốt nhất.

Trước khi sang Nhật Bản, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết 12 tuyển thủ đảm bảo sức khỏe, không có trường hợp nào gặp chấn thương dù nhỏ nhất.

Các tuyển thủ bóng chuyền được yêu cầu phải đảm bảo tốt khả năng đỡ bóng phòng thủ. Ảnh: VFV

12 tuyển thủ thi đấu ASIAD 20 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero), Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy (phụ công).

MINH CHIẾN