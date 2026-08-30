HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cân nhắc chọn thêm 1 chủ công cho đội hình dự ASIAD 20

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên phương án tìm bổ sung 1 vị trí chủ công vào thành phần dự Đại hội thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) sắp tới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có những quyết định lực lượng cho mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chọn 12 gương mặt trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 được Cục TDTT Việt Nam ban hành.

Danh sách 12 tuyển thủ gồm: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước sau Giải vô địch châu Á 2026 tại Nhật Bản để trở lại tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

“Chúng tôi vẫn đang tìm bổ sung thêm vị trí chủ công để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thiện danh sách dự ASIAD 20. Các tuyển thủ trở lại tập luyện vào đầu tuần tới”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Tại Giải vô địch châu Á 2026, chủ công Vi Thị Như Quỳnh không kịp sang Trung Quốc tranh tài và Ban huấn luyện thông báo cô gặp vấn đề sức khỏe. Trong khi đó, chủ công Nguyễn Thị Uyên gặp chấn thương nên làm khán giả ở trận cuối.

Theo Ban huấn luyện, khả năng kịp hồi phục 100% thể lực của Nguyễn Thị Uyên là chưa thể. Do vậy, cô sẽ không kịp có mặt trong sự lựa chọn ở vị trí chủ công để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách chính thức dự ASIAD 20.

MINH CHIẾN