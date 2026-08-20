Danh sách dự kiến 12 tuyển thủ bóng chuyền nữ dự ASIAD 20

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cử 12 gương mặt tốt nhất tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 sắp tới tại Nhật Bản.

Những cầu thủ có phong độ tốt nhất đều được lựa chọn dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn tin của SGGP cho biết, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lựa chọn xong 12 gương mặt tham dự ASIAD 20.

Danh sách 12 cầu thủ dự kiến sẽ sang Nhật Bản thi đấu gồm: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phấn đấu giành vị trí hạng 4 tại ASIAD 20. Lúc này, toàn đội đang chuẩn bị bước vào thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Ở đội hình dự giải vô địch châu Á 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ có 13 gương mặt do chủ công Vi Thị Như Quỳnh bất đắc dĩ vắng mặt.

Theo quy định của môn bóng chuyền tại ASIAD 20, mỗi đội bóng thi đấu nội dung trong nhà chỉ được đăng ký tối đa 12 cầu thủ.

Từ 28 cầu thủ đã tập luyện và thi đấu một số giải quốc tế trong thời gian qua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định chọn ra 12 gương mặt phù hợp đăng ký tới ASIAD 20. Các cầu thủ tham dự ASIAD 20 được Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký thẻ VĐV theo đúng quy định.

14 đội bóng đăng ký tham dự nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng D cùng đội Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar.

Ngoài ra, Bảng A có đội Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal. Bảng B gồm Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C có Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu đầu tiên ở môn bóng chuyền ASIAD 20. Các cầu thủ nữ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9. Bóng chuyền nữ kết thúc vào ngày 22-9. Trận chung kết nội dung nữ được tổ chức ngày 22-9.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có 12 gương mặt phù hợp tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng chuyền Việt Nam từng lọt vào bán kết tại ASIAD 19 do vậy với kỳ ASIAD 20, Ban huấn luyện và cầu thủ được đặt mục tiêu đảm bảo thành tích như đã có cách đây 3 năm.

Sau giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ về nước tiếp tục tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh trước khi tham dự ASIAD 20.

MINH CHIẾN