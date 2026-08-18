14 tuyển thủ nữ bóng chuyền Việt Nam hoàn thành kiểm tra gen SRY

Việc kiểm tra giới tính bằng hình thức lấy mẫu kiểm tra gen SRY đã được 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn tất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thực hiện kiểm tra gen SRY cho các tuyển thủ. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, 14 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đủ điều kiện thi đấu giải vô địch châu Á 2026 sẽ tranh tài tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 21-8 tới 30-8.

Các kết quả kiểm tra gen SRY của tuyển thủ đã được cập nhật trên hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền châu Á sau khi thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra vừa qua tại Hà Nội.

Theo Luật bóng chuyền quốc tế của FIVB (cập nhật tháng 5-2026), yêu cầu kiểm tra giới tính bắt buộc vận động viên đối với các giải chính thức của nội dung nữ. Việc kiểm tra này nhằm giúp xác định điều kiện tham gia thi đấu của vận động viên, được xác nhận dựa trên kết quả xét nghiệm vùng xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y (gọi tắt là “SRY”).

Nếu kết quả kiểm tra của vận động viên có sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y, đồng nghĩa vận động viên chỉ đủ điều kiện thi đấu nội dung nam, còn không có nhiễm sắc thể Y thì vận động viên đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục nữ.

Liên đoàn bóng chuyền các châu lục cũng như Liên đoàn bóng chuyền các quốc gia thành viên của FIVB và của từng châu lục đều phải tuân thủ quy định theo Luật bóng chuyền quốc tế do FIVB ban hành.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á bắt đầu áp dụng yêu cầu vận động viên phải cung cấp kết quả kiểm tra gen SRY từ giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là thành viên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền thế giới do vậy tuân thủ các quy định đã được ban hành.

Cầu thủ giữ tinh thần tốt tập luyện trước giải châu Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

14 tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2026 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy.

MINH CHIẾN