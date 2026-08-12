Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định lực lượng dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lựa chọn xong lực lượng tham dự ASIAD 20 và dự kiến công bố sau khi giải vô địch châu Á 2026 khép lại.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn là gương mặt chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: SAVA

Ngày 11-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 chính thức được Cục TDTT Việt Nam thành lập.

Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc gồm 14 gương mặt chính thức là Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy.

Việc xác định chính thức 14 tuyển thủ tham dự giải vô địch châu Á 2026 cũng đồng thời để Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn với các cầu thủ không có tên trong danh sách.

Theo tìm hiểu của SGGP, đây là thành phần 14 cầu thủ bước vào chu kỳ chuẩn bị chuyên môn tập huấn, thi đấu cho tới trước khi ASIAD 20 khởi tranh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ được phép đăng ký 12 tuyển thủ dự ASIAD 20 theo quy định của Ban tổ chức môn bóng chuyền tại Đại hội. Việc đăng ký danh sách làm thẻ VĐV thi đấu đã hoàn tất với các đội tuyển quốc gia của các đoàn tham dự ASIAD 20 tại châu Á.

Về cơ bản, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã xác định được 12 cầu thủ được Ban huấn luyện xây dựng chuyên môn để tham dự ASIAD 20.

Sau chương trình thi đấu giải vô địch châu Á 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ công bố chính thức 12 cái tên cuối cùng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu 2 giải quốc tế trước khi bước vào hành trình giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20 là AVC Cup 2026, SEA V.Cup 2026. Trong các lượt giải quốc tế trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn danh sách với quân số theo đề xuất của Ban huấn luyện để tìm ra những cầu thủ phù hợp nhất cho ASIAD 20. Tại giai đoạn chuẩn bị trước SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn danh sách 28 tuyển thủ.

Bích Thủy, Quỳnh Hương là các gương mặt đang giữ vị trí quan trọng. Ảnh: SAVA

Trong khi đó, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 20 gần như đã xác định cụ thể với HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, các trợ lý Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa và chuyên gia thể lực Karl Lim.

Đối với đấu trường ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu chuyên môn là giành vị trí hạng 4.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vào bán kết và có hạng 4 chung cuộc. Đây là kết quả tốt nhất trong các lần tham dự ASIAD của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải vô địch nữ châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21-8 tới 30-8. Có 12 đội bóng được suất tham dự được bốc thăm vào 3 bảng (mỗi bảng 4 đội). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Sau vòng bảng, 2 đội xếp nhất mỗi bảng được suất tứ kết. Ngoài ra, 2 đội đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu cũng nhận suất tứ kết.

MINH CHIẾN