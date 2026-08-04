HLV Ngọc Hoa và đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã tới Thái Lan

HLV Ngọc Hoa tự tin đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 4-8, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tới Thái Lan. Khi có mặt tại đây, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan bố trí các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lưu trú tại khách sạn theo quy định. Chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Chiangmai (Thái Lan).

Trước đó ở ngày 3-8, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã họp với đại diện Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan và Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á báo cáo công tác đảm bảo chuẩn bị cho các đội thi đấu.

Đây là lần đầu tiên, huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại một chặng đấu giải SEA V.Cup của bóng chuyền Đông Nam Á.

Huấn luyện viên trưởng Ngọc Hoa mang tới Thái Lan 14 tuyển thủ gồm: Võ Thị Kim Thoa, Đinh Thị Vân, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh, Bùi Thị Ánh Thảo, Đinh Thị Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến.

Năm ngoái, huấn luyện viên Ngọc Hoa từng đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu giải quốc tế tại Thượng Hải (Trung Quốc). Vị huấn luyện viên này vừa đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam.

Chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 sẽ thi đấu từ ngày 7-8 tới 9-8. Khi có mặt tại Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam sẽ làm quen với khí hậu và nhà thi đấu để vào tranh tài chính thức.

MINH CHIẾN