Đối chuyền nam xuất sắc nhất giải SEA V.Cup 2026 dự kiến sang Việt Nam dự vòng 2 giải quốc gia

Tay đập nhận danh hiệu cầu thủ đối chuyền xuất sắc nhất giải SEA V.Cup 2026 vừa qua đang được liên hệ để sang Việt Nam thi đấu vào tháng 10.

Ngoại binh Napadet Bhinijdee đang được đội nam Ninh Bình làm việc để mời trở lại Việt Nam thi đấu. Ảnh: SAVA

Theo nguồn tin của SGGP, tuyển thủ Thái Lan Napadet Bhinijdee gần như chắc chắn sẽ tái ngộ với khán giả bóng chuyền Việt Nam tại vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 vào tháng 10 năm nay.

Hiện tại, qua tìm hiểu, đội bóng chuyền nam Ninh Bình đang thực hiện thương thảo để ký hợp đồng với Napadet Bhinijdee. Đội bóng của HLV trưởng Bùi Trung Thảo đang tích cực chuẩn bị chuyên môn và hướng tới tìm cơ hội góp mặt tại vòng chung kết sau vòng bảng vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Chương trình thi đấu tổ chức vào tháng 10. Vì vậy, Napadet Bhinijdee được tính tới là ngoại binh phù hợp để gia tăng chất lượng đội hình.

Được biết, không riêng Napadet Bhinijdee, đội nam Ninh Bình cũng hướng đến những thỏa thuận để mời loại chủ công Batsuuri Battur (Mông Cổ) tiếp tục thi đấu tại vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Chủ công này vừa tập huấn ngắn ngày tại Việt Nam cùng đội tuyển quốc gia Mông Cổ.

Nếu 2 trường hợp này đạt được thỏa thuận cuối cùng, đội bóng sẽ tăng cường 2 ngoại binh.

Tại 2 chặng đấu nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 lần lượt tổ chức ở Philippines và Indonesia vừa qua, Napadet Bhinijdee đều giữ vai trò cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan.

Tuyển thủ Thái Lan này đã nhận danh hiệu VĐV đối chuyền xuất sắc nhất trong cả 2 chặng đấu của SEA V.Cup 2026.

Năm ngoái, Napadet Bhinijdee từng thi đấu cho đội bóng chuyền nam Ninh Bình tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng này đã kết thúc giải với hạng 4 chung cuộc.

MINH CHIẾN