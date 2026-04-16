Nỗi niềm của hai đội cựu vô địch bóng chuyền quốc gia

Ít ai nghĩ rằng các đội từng là thế lực của bóng chuyền Việt Nam như nam Sanest Khánh Hòa hay nữ Hưng Yên (trước đây là Thái Bình) lại đang trong tình cảnh khó khăn ở mùa giải năm nay.

Đội nam Sanest Khánh Hòa đang có kết quả chưa thành công tại vòng 1 giải năm nay. Ảnh: VFV

Đi tìm hình bóng xưa

Kể từ khi thăng hạng gia nhập giải vô địch quốc gia vào năm 2008, đội nam Sanest Khánh Hòa đã giành những thành tích vượt trội. Họ đã có những ngôi vô địch năm 2008, 2017, 2020 và 2023. Người chứng kiến những giây phút huy hoàng ấy và hiểu rõ nhất giá trị thương hiệu Sanest Khánh Hòa với bóng chuyền nam Việt Nam là chủ công Ngô Văn Kiều. Bây giờ, cựu tay đập nổi danh một thời này đã đảm trách vai trò HLV trưởng.

Mùa giải năm ngoái, Sanest Khánh Hòa trụ hạng thành công sau lượt đấu phân hạng nghẹt thở. Bước vào mùa giải năm nay, họ chia tay 2 trụ cột là Dương Văn Tiên và Huỳnh Trung Trực. Vì vậy, HLV Ngô Văn Kiều trông cậy hoàn toàn vào lứa cầu thủ trẻ nhằm giữ thành tích cho đội. Đáng tiếc, Sanest Khánh Hòa đã đấu 5 trận nhưng chưa giành được chiến thắng tại vòng 1 giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Chứng kiến những phút trầm ngâm trên băng ghế huấn luyện của HLV Ngô Văn Kiều tại Đông Anh (Hà Nội), khán giả sẽ hiểu vị HLV này vẫn đau đáu tìm một kết quả an toàn cho đội bóng của mình. “Phía trước còn nhiều thách thức, chúng tôi vẫn xác định mỗi trận đấu của mình ở giải năm nay là một trận chung kết”, HLV Ngô Văn Kiều từng trao đổi.

Đội nam Sanest Khánh Hòa tạm đứng vị trí cuối bảng đấu và đứng trước viễn cảnh phải thi đấu tranh trụ hạng năm 2026. Một phần đi xuống chuyên môn nằm ở việc đội bóng không còn nguồn lực xã hội hóa đồng hành mạnh mẽ như trước. Khi không thể trả lương cao, việc phải chia tay cầu thủ có trình độ là điều dễ hiểu. Năm nay, người kinh nghiệm nhất trong đội hình Sanest Khánh Hòa chỉ còn là Trần Triển Chiêu (30 tuổi). Dàn cầu thủ trẻ ở độ tuổi 20-22 bắt đầu là nòng cốt chính của Sanest Khánh Hòa. Phải có bột thì mới gột được hồ. HLV Ngô Văn Kiều khẳng định với những con người đang có, Sanest Khánh Hòa vẫn tập trung để lấy lại tinh thần trong từng cuộc so tài.

Quyết tâm không buông xuôi

Nguyễn Thị Hương là cầu thủ kinh nghiệm nhất còn trong đội hình Hưng Yên. Ảnh: VFV

Tình cảnh đứng vị trí cuối bảng cũng đang xảy ra với đội nữ Hưng Yên. Nhà vô địch quốc gia năm 2022 chỉ mang đến vòng 1 giải đấu năm nay lực lượng cầu thủ trẻ nhất trong 8 đội góp mặt. Những tay đập sinh năm 2005, 2006 và 2009 đã được HLV Trần Văn Giáp đưa vào đội hình thi đấu. “Chúng tôi hiểu được cuộc đua khốc liệt tại giải vô địch quốc gia. Đội Hưng Yên cũng xác định mỗi trận đấu là một trận chung kết. Khi ra sân, các em luôn tập trung và dù chưa có chiến thắng nhưng tất cả không bao giờ buông xuôi”.

Có rất nhiều điều để nói về đội Hưng Yên bởi đây là đội bóng đáng khen khi luôn sử dụng cầu thủ được đào tạo cơ bản từ tuyến trẻ của mình. Gắn bó với đội hình Hưng Yên hơn 15 năm, tay đập Nguyễn Thị Hương (một trong những người có mặt vô địch quốc gia năm 2022) từng bày tỏ rằng đội bóng có thể yếu về kinh nghiệm nhưng tinh thần của cầu thủ luôn giữ vững trên mọi mặt trận.

Sự ra đi của chủ công, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Uyên vào cuối năm 2025 là điều mà HLV Trần Văn Giáp và Ban huấn luyện không mong muốn. Đội bóng gặp những khó khăn không thể giữ được tay đập chủ lực nên tất cả hài lòng ở sự chia tay bất đắc dĩ này. Tới lúc này tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ, đội nữ Hưng Yên đã thua 5 trận nên tạm đứng vị trí cuối bảng nữ.

Ngày 15-4, 2 trận đấu sớm đã diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội. Đội Ngân hàng Công Thương thắng 3-0 (25/16, 25/16, 25/9) trước Hưng Yên. Đội nam Đà Nẵng thắng 3-0 (25/23, 25/22, 25/19) trước Sanest Khánh Hòa. Hiện tại, cả 2 đội nam Sanest Khánh Hòa và nữ Hưng Yên chưa thắng được ván đấu nào trong các trận đã ra sân.

MINH CHIẾN