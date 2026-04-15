Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ tập trung 14 tuyển thủ

Theo dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch chỉ kịp tập huấn số lượng vừa đủ nhằm chuẩn bị chuyên môn cho giải AVC Cup 2026.

Chọn người phù hợp

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia sẻ cùng SGGP rằng: “Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn đầu của đợt tập huấn hướng tới tham dự AVC Cup 2026. Nếu không có gì thay đổi, trước mắt đội sẽ tập huấn 14 cầu thủ phục vụ giải đấu này”.

Hiện tại, tất cả các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam của 8 đội bóng tốt nhất đang tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội). Khi danh sách cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của năm 2026 chưa đề xuất, cơ hội giành được suất lên đội tuyển chia đều cho tất cả. Cầu thủ nào đạt được phong độ cao nhất là đủ khả năng trở thành tuyển thủ quốc gia năm nay.

Quan điểm của Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định rằng bóng chuyền là môn tập thể, do vậy cầu thủ giữ được phong độ sẽ được trao cơ hội lên đội tuyển. Vì vậy có thể thao, những tuyển thủ từng tham dự SEA Games 33-2025 nếu không giữ được sự ổn định chuyên môn thì chưa chắc chắn được góp mặt đội tuyển quốc gia năm nay.

Dù HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa nói ra nhưng một điều chắc chắn là tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ vắng mặt tại đợt tập trung đầu tiên của năm 2026. Tay đập này đã gặp chấn thương, vì vậy cô không thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Bó buộc bởi lịch thi đấu

Thông thường, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lựa chọn lực lượng 20 tới 22 cầu thủ để tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong các thời điểm tập huấn của mình. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu của năm nay, lịch thi đấu dày đặc các giải trong nước khiến Ban huấn luyện chưa thể làm như vậy.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ kết thúc vào ngày 19-4. Sau đó, 4 đội bóng nữ có kết quả tốt nhất sẽ tiếp tục tham dự Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ từ ngày 23 tới 26-3. Nối tiếp sau đó, 5 đội bóng hàng đầu của Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông Tin, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội sẽ tới Tây Ninh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 từ ngày 15-5 tới 23-5. Giải AVC Cup 2026 sẽ tổ chức tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6.

Điều này đồng nghĩa, các cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đều thực hiện lịch trình thi đấu liên tục. Ngay khi khép lại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ở Tây Ninh, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các tuyển thủ mới bắt đầu thời gian tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với khoảng thời gian tương đối ngắn để tập chuyên môn sau đó sang Philippines tranh tài, việc lựa chọn 14 cầu thủ nhằm hoàn thiện chiến thuật tốt nhất được Ban huấn luyện đánh giá là phù hợp.

Theo chương trình chuyên, sau AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 tháng chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải vô địch châu Á 2026 (tháng 8). Lúc đó, danh sách cầu thủ được bổ sung để đảm bảo quân số từ 20 tới 22 cầu thủ tập chuyên môn sẽ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thực hiện.

