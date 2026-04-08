HLV Lê Thị Hiền dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam tranh tài ở giải châu Á

Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo là một trong những gương mặt có tên ở đội U18 Việt Nam. Ảnh: VFV

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam bắt đầu hội quân, hướng tới tập luyện chuyên môn từ hôm nay 8-4.

Trong lần tập trung để làm nhiệm vụ tham dự giải vô địch nữ trẻ U18 châu Á 2026, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã giao nhiệm vụ để HLV Lê Thị Hiền của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đảm trách vai trò HLV trưởng. Phụ tá cho HLV Lê Thị Hiền có các HLV Vũ Thị Hoa và Đinh Văn Đại.

Theo chương trình tập trung đội hình 20 cầu thủ trẻ U18 Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ chuyên môn gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Khánh Vân, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Châm Anh, Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Đỗ Hồng Phương, Nguyễn Bảo Ngọc, Vũ Mai Ngân, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Đỗ Quế Trân, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Nguyễn Dung Nhi, Nguyễn Huyền Trang, Lê Thị Hằng, Nguyễn Khánh Linh, Lưu Thị Thu Phương, Quách Thị Hoài Ân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam được tập huấn 3 tháng tại điểm tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, chương trình tập luyện đã được xây dựng phù hợp do đó địa điểm tập huấn ở Bắc Ninh sẽ giúp các cầu thủ có sự tập trung nhất.

Do vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đang tranh tài, do vậy, một số thành viên trong đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam sẽ hội quân muộn cùng đồng đội bởi còn thi đấu ở giải trên. Trong số này, HLV Đinh Văn Đại đang làm nhiệm vụ cùng đội bóng chủ quản Hóa chất Đức Giang tại vòng 1. Các cầu thủ Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh (Hà Nội), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa) đang góp mặt tại vòng 1 ở Đông Anh (Hà Nội).

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam hướng đến làm nhiệm vụ tại giải U18 nữ châu Á 2026 tổ chức từ ngày 1 tới 7-7 ở Thái Lan.

MINH CHIẾN