Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 6-6

Giải đấu chính thức khai cuộc hôm nay 6-6 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn chào sân tại Philippines ở buổi sáng tranh tài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: DP

Tâm điểm của ngày khai mạc AVC Cup 2026 tại thành phố Candon (Philippines) chắc chắn là trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đối thủ Lebanon.

Sự chú ý được hướng tới trận đấu này bởi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được các đội bóng trong giải đặc biệt chú ý về phong độ.

Trước giờ nhập cuộc, các cầu thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện làm quen với sân đồng thời thể hiện tinh thần cao nhất sẵn sàng thi đấu đạt kết quả cao trong năm nay. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết, trận mở đầu có ý nghĩa quan trọng nên toàn đội rất cẩn trọng để thi đấu chắc chắn trước đối thủ Lebanon. Gần như chắc chắn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất lúc này, trong đó có đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Đây là một trong những lần hiếm hoi, cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải chính thức của châu Á nhưng phải tranh tài theo khung giờ sớm vào buổi sáng.

Cùng ngày khai mạc, đội chủ nhà Philippines sẽ gặp đối thủ Uzbekistan trong khi đội Indonesia đọ sức trước đội Iran. Năm nay, đội Hàn Quốc trở lại với sân chơi AVC Cup 2026. Đội bóng này sẽ thi đấu trước Kyrgyzstan ở cuộc so tài lúc 20 giờ trong ngày.

Lịch thi đấu AVC Cup ngày 6-6:

8 giờ 00: Việt Nam – Lebanon (Bảng B)

11 giờ 00: Kazakhstan – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng B)

14 giờ 00: Philippines – Uzbekistan (Bảng A)

17 giờ 00: Iran – Indonesia (Bảng B)

20 giờ 00: Hàn Quốc – Kyrgyzstan (Bảng A)

MINH CHIẾN