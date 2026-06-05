Giải AVC Cup 2026 sẽ kiểm tra giới tính vận động viên bị nghi vấn

Năm nay, Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 của châu Á sẽ tuân thủ đúng các quy định về đăng ký tư cách cầu thủ của FIVB.

Nhà thi đấu chính thức của AVC Cup 2026 tại Philippines. Ảnh: AVC

Ngày 5-6 tại Philippines, đại diện của 12 đội bóng đã tham dự cuộc họp chuyên môn để đăng ký cầu thủ chính thức với Ban tổ chức. Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ dự giải.

Tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký chính thức 14 gương mặt với Ban tổ chức gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Năm nay, Ban tổ chức AVC Cup 2026 thực hiện đúng các quy định đăng ký và xét tư cách cầu thủ như Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB đã quy định trong luật ở bản cập nhật tháng 9-2025.

Trong quy định này, tại khoản 3 của Chương 1, vấn đề kiểm tra giới tính để xác định tư cách cầu thủ tham dự nội dung nữ tại các giải đấu chính thức được ghi cụ thể. Mục đích của việc áp dụng kiểm tra giới tính cầu thủ tham dự nội dung nữ (nếu gặp trường hợp nghi vấn) là để xây dựng môi trường thi đấu công bằng cho tất cả các đội bóng, cầu thủ cũng như các Liên đoàn có đội bóng tham gia giải đấu.

“Việc phân loại giới tính ban đầu của 1 VĐV để xác định điều kiện tham gia thi đấu sẽ được xác nhận bằng xét nghiệm về giới tính Y (“SRY”). Sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y có nghĩa là VĐV đó ban đầu chỉ đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục nam, và sự vắng mặt của nhiễm sắc thể Y có nghĩa là VĐV đó đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục nữ.

Mỗi Liên đoàn quốc gia sẽ chịu trách nhiệm chứng minh VĐV mình đăng ký thi đấu đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục mà họ đăng ký. Vì vậy, mỗi Liên đoàn quốc gia phải chịu trách nhiệm cung cấp kết quả xét nghiệm SRY của VĐV. Kết quả được thực hiện ở cơ sở được FIVB hoặc Liên đoàn quốc gia phê duyệt và đảm bảo đúng chuẩn, điều kiện kiểm tra”, quy định của FIVB.

Ngoài ra, quy định cũng ghi rõ là trong trường hợp đại diện y tế của 1 giải đấu có lý do y tế chính đáng, như đánh giá y tế về sự phát triển sinh lý, thông tin nhận được từ bên thứ ba… để tin rằng xét nghiệm SRY do Liên đoàn quốc gia cung cấp có thể không phản ánh chính xác giới tính của VĐV, nếu có bằng chứng gian lận liên quan đến kết quả xét nghiệm SRY do Liên đoàn quốc gia cung cấp hoặc trong trường hợp không có xét nghiệm SRY do Liên đoàn quốc gia cung cấp tại thời điểm nộp danh sách đội hình ban đầu tại 1 giải đấu, đại diện y tế có thể yêu cầu FIVB hoặc Liên đoàn tiến hành xét nghiệm SRY đối với VĐV một cách độc lập, bí mật.

“Nếu kết quả xét nghiệm SRY cho thấy sự hiện diện (hoặc không có) nhiễm sắc thể Y không phù hợp với giới tính mà VĐV đăng ký hoặc không cung cấp được kết quả xét nghiệm SRY, VĐV lập tức bị tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục giới tính đó….”, một trong những nội dung quy định của FIVB.

AVC Cup 2026 được tổ chức từ ngày 6-6 đến 14-6. Toàn giải có 38 trận đấu được tổ chức. Chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 14-6 theo giờ địa phương. Trước AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch giải trong các năm 2023, 2024, 2025.

MINH CHIẾN