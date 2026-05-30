Giải AVC Cup 2026 và SEA V.League 2026 vẫn tổ chức dù Liên đoàn bóng chuyền Philippines bị FIVB đình chỉ

Các giải đấu mà quốc gia Philippines làm chủ nhà vẫn diễn ra theo lịch đã ấn định dù Liên đoàn bóng chuyền Philippines vừa bị FIVB đình chỉ hoạt động.

Tối ngày 29-5, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) phát đi thông tin chính thức việc Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tạm thời đình chỉ hoạt động đối với Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF). Việc đình chỉ được thực hiện ngay lập tức.

Thông tin cho biết, FIVB tạm đình chỉ hoạt động của PNVF theo Điều 13.1.1 trong Quy định kỷ luật của FIVB trước những lo ngại nghiêm trọng về quản trị và nhiều cáo buộc vi phạm Bộ Quy tắc đạo đức của FIVB. Hội đồng Đạo đức độc lập của FIVB đang điều tra điều này.

FIVB cho biết quyết định đưa ra khi có nỗ lực tìm ra hướng đi bền vững cho bóng chuyền tại Philippines và được coi là cần thiết giúp bảo vệ môn thể thao này cũng như ưu tiên các VĐV, bảo vệ sự phát triển lâu dài của bóng chuyền trong nước.

Sau khi tạm đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng chuyền Philippines, FIVB tạm bổ nhiệm Ủy ban lâm thời giám sát các hoạt động của PNVF trong thời gian này. FIVB cùng Ủy ban thiết lập lộ trình để PNVF trở lại hoạt động đầy đủ.

Ủy ban lâm thời sẽ giám sát công tác hoạt động bóng chuyền ở Philippines, đồng thời cũng đảm bảo các giải quốc tế của Đông Nam Á, châu Á, thế giới đã ấn định tổ chức tại Philippines vẫn thực hiện.

Theo đó, từ ngày 6-6 tới 14-6, giải AVC Cup 2026 dành cho các đội tuyển quốc gia nữ vẫn tổ chức tại Philippines. Chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.League 2026 tổ chức tại Philippines từ ngày 15 tới 19-7. Năm nay, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đều đăng ký tham dự những giải đấu trên theo nhiệm vụ quốc tế của mình. Philippines là là chủ nhà của tuần thứ 2 giải nữ thế giới Nations League 2026 (từ ngày 17 tới 21-6).

Thông báo của FIVB việc đình chỉ hoạt động Liên đoàn bóng chuyền Philippines (tạm dịch): Theo Điều 13.1.1 của Quy định kỷ luật FIVB, Ban quản trị FIVB quyết định đình chỉ Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines (PNVF) ngay lập tức. Quyết định đưa ra sau những lo ngại nghiêm trọng về quản trị và nhiều cáo buộc vi phạm Bộ quy tắc đạo đức của FIVB và đang được điều tra bởi Hội đồng đạo đức độc lập của FIVB. Việc đình chỉ được xem là cần thiết để bảo vệ môn thể thao này dù FIVB nỗ lực tìm kiếm hướng đi bền vững cho bóng chuyền Philippines cũng như đảm bảo ưu tiên cho các VĐV và duy trì các cam kết phát triển dài hạn đối với bóng chuyền ở Philippines. Điều này gồm thỏa thuận trao quyền và phát triển kéo dài 7 năm giữa FIVB, Ủy ban thể thao Philippines, Liên đoàn bóng chuyền Châu Á và PNVF để đẩy mạnh sự phát triển của bóng chuyền tại đây. Để đảm bảo sự ổn định và quản trị tốt trong thời gian tạm đình chỉ này, Ủy ban lâm thời được thành lập tạm thời giám sát các hoạt động của PNVF (theo Điều 1.9.1 của Quy chế chung của FIVB). FIVB thiết lập lộ trình rõ ràng, mang tính xây dựng hướng tới việc PNVF trở lại hoạt động đầy đủ. Ưu tiên trước mắt của Ủy ban là hỗ trợ sự tham gia của các VĐV đội tuyển quốc gia Philippines trong các giải đấu quốc tế sắp tới, đồng thời đảm bảo việc tổ chức thành công chặng VNL (Volleyball Nations League) nữ sắp tới tại Philippines. FIVB vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ tính toàn vẹn của bóng chuyền Philippines ở mọi cấp độ và hỗ trợ sự phát triển bền vững lâu dài của môn thể thao này.

Thành viên Ủy ban lâm thời được FIVB chỉ định giám sát hoạt động bóng chuyền tại Philippines gồm: Hila Asanuma, Chủ tịch và thành viên Ủy ban điều hành FIVB; Mathieu Mériaux, Giám đốc khu vực châu Á và Quản lý phát triển của FIVB; Stephen Bock, Trưởng bộ phận pháp lý và Cố vấn pháp luật của FIVB; Hitesh Malhotra, Trưởng bộ phận phát triển và Quan hệ Liên đoàn quốc gia của FIVB; Alexa Dabao, Luật sư hợp đồng của FIVB tại Philippines.

MINH CHIẾN