Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đủ quân số tập huấn

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chuyên gia để bắt đầu tập luyện chuyên môn tốt nhất.

Chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) sang Việt Nam làm việc, điều này đồng nghĩa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chính thức có tân HLV trưởng.

Các cầu thủ đã bắt đầu tập huấn từ ngày 18-5 vừa qua. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, 18 cầu thủ hội quân đủ theo yêu cầu và không có trường hợp nào xin rút lui.

18 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân VIệt, Tăng Ngọc Hiếu.

Ban huấn luyện đội tuyển có 3 HLV nội làm trợ lý cho chuyên gia gồm Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập và Lê Quang Khánh.

Ông Federico Rampazzo sẽ bắt tay ngay vào công tác huấn luyện và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam giao toàn quyền chuyên môn đối với vị tân HLV trưởng. Mục tiêu cao nhất của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là giành thành tích tại giải SEA V.League 2026 cũng như có kết quả ASIAD 20. Chuyên gia Federico Rampazzo đã nắm bắt được chuyên môn của cầu thủ sau khi dự khán vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Từ góc nhìn chuyên môn, vị chuyên gia này cùng các cộng sự đã lên danh sách cầu thủ tập huấn để đề xuất tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam phê duyệt.

