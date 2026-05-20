Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ngày 20-5

Giải đấu tiếp tục trở lại tranh tài sau 1 ngày tạm nghỉ và các lượt trận bán kết dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn phục vụ khán giả tại Tây Ninh.

Đội Giang Tô (Trung Quốc) sẽ thi đấu trận bán kết đầu tiên vào ngày hôm nay. Ảnh: DP

Hôm nay, trận bán kết đầu tiên của Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra giữa đội Giang Tô (Trung Quốc) và Ninh Bình.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, đội Ninh Bình góp mặt tại bán kết giải đấu. Cách đây 2 năm, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng đã vào bán kết để sau đó tiếp tục góp mặt trận chung kết. Thời điểm đó, đội bóng còn sở hữu tay đập hàng đầu là Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng bây giờ cô đã chuyển sang công tác huấn luyện. Tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội nữ Ninh Bình tập trung sức mạnh vào 3 tay đập chủ lực là Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên và Kuttika. Cả 3 người họ đều có kinh nghiệm, có khả năng đọc tình huống trận đấu.

Tuy vậy, đội Giang Tô (Trung Quốc) không hoàn toàn có thể bị áp đảo. Các tay đập tới từ Trung Quốc thể hiện ưu thế bằng khả năng phối hợp chuyên môn tốt và toàn thắng tại vòng bảng. Họ vẫn được đánh giá có trình độ nhỉnh hơn Ninh Bình trước khi trận bán kết diễn ra.

Trong quá khứ, đội Giang Tô (Trung Quốc) từng vô địch Cúp VTV9-Bình Điền vào năm 2012 và 2018. Đây là lần thứ 5, đội bóng này góp mặt tại giải đấu nên với danh tiếng của mình, thầy trò HLV Shi Hairon sẽ quyết tâm có kết quả tốt nhất. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ.

Trước đó, đội Binh chủng Thông tin sẽ thi đấu với đội Suwon (Hàn Quốc) trong lượt phân hạng từ 5 tới 8 của giải đấu. Trận này diễn ra lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu ngày 20-5 :

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Suwon (Hàn Quốc) (trận phân hạng 5-8)

20 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Ninh Bình (Bán kết 1)

MINH CHIẾN