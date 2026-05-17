Cúp VTV9 Bình Điền 2026: Dấu ấn chiến thuật sau khúc dạo đầu

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 15 - 2026 tại Tây Ninh đang diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Thông qua loạt trận mang tính bản lề, bức tranh chuyên môn của giải đấu đã được khắc họa rõ nét thông qua sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của các huấn luyện viên (HLV), sự tỏa sáng của các cá nhân và đẳng cấp từ các đội bóng khách mời quốc tế.

Chủ công Trần Thị Thanh Thuý là thủ lĩnh trong lối chơi của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến binh Trần Thị Thanh Thúy

Chiến thắng 3-0 (25/17, 25/16, 25/23) trước Ngân hàng Công Thương hôm 16-5 đã đánh dấu trận thắng đầu tay trọn vẹn của đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An. Về mặt chuyên môn, đây là một trận đấu mà HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã cho thấy khả năng vận hành đội hình tối ưu và cực kỳ trơn tru.

Đầu tiên, chìa khóa chiến thuật mà VTV Bình Điền Long An thể hiện nằm ở khâu phòng thủ hàng sau và cải thiện đáng kể kỹ thuật bắt bước 1. Điểm sáng lớn nhất của VTV Bình Điền Long An trong trận này là việc hạn chế tối đa các lỗi bắt bước 1 đã lộ ra trong trận đấu gặp Gunma Green Wings hôm ra quân. Khi nền tảng phòng thủ hàng sau được bảo đảm, đội trưởng - chuyền hai Võ Thị Kim Thoa có được quỹ đạo bóng hoàn hảo để triển khai các mảng miếng phối hợp đa dạng cho đồng đội.

VTV Bình Điền Long An đã chơi khá hay ở trận thứ hai vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, hiệu suất tấn công của VTV Bình Điền Long An khá tốt: Sự kết hợp giữa chủ công Trần Thị Thanh Thúy và ngoại binh Regla Martínez Ortiz (Cuba) tạo nên hai mũi tấn công hiệu quả. Không chỉ hoàn hảo trong vai trò một thủ lĩnh tinh thần, Thanh Thuý còn trở thành đầu tàu thực sự về chuyên môn, tạo niềm tin cho các đàn em đối chuyền Nguyễn Thị Trà My và các phụ công Lê Như Anh, Lữ Thị Phương… hưng phấn hơn trong các tình huống phối hợp chiến thuật.

Nghệ thuật "đọc trận đấu"

Việc đương kim á quân Ninh Bình lội ngược dòng đánh bại ứng cử viên vô địch Suwon (Hàn Quốc) với tỷ số 3-1 (17/25, 25/17, 25/20, 25/19) là một bất ngờ về chuyên môn của giải đấu năm nay.

Mặc dù khởi đầu chậm chạp và sự xoay chuyển chiến thuật, khi Ninh Bình bị ngợp trước lối chơi tốc độ của đại diện Hàn Quốc ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, đẳng cấp của HLV Thái Thanh Tùng đã lên tiếng đúng lúc, khi ông lập tức điều chỉnh lại cự ly đội hình, siết chặt sự gắn kết giữa hàng trước và hàng sau.

Các cô gái Ninh Bình nỗ lực bám chắn trong trận gặp Suwon. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát trên lưới và vai trò của các chuyền hai đã giúp Ninh Bình không bị cuốn theo lối chơi của Suwon, mà chủ động bám chắn rát các mũi nhọn của đối phương. Ban huấn luyện cũng rất cao tay khi luân phiên sử dụng hai chuyền hai Nguyễn Thị Thủy và Lê Lê Bách Hợp trong từng thời điểm của ván đấu.

Điều này làm thay đổi nhịp độ tấn công, khiến hàng chắn Suwon bị mất phương hướng, qua đó mở ra khoảng trống để các mũi công giàu kinh nghiệm như Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Lưu Thị Huệ và ngoại binh Kuttika (Thái Lan) tung hoành ghi điểm.

Sự kín kẽ của "bức tường" Giang Tô

Trận thua 1-3 (21/25, 25/17, 15/25, 21/25) của Binh chủng Thông tin trước Giang Tô (Trung Quốc) là một bài học đắt giá về việc đối đầu với các đối thủ có thể hình và tư duy chiến thuật vượt trội. Giang Tô đã cho thấy vì sao họ là đội gần như cầm chắc tấm vé bán kết đầu tiên. HLV Shi Hairong sở hữu hai mũi công phá quá chất lượng là chủ công Fan Boning và đối chuyền Zhou Yetong. Với sức bật xuất sắc, hai tay đập này liên tục thực hiện những cú đập bóng trên chắn đối với hàng phòng ngự của Binh chủng Thông tin, khiến đại diện Việt Nam bất lực trong việc cản phá.

Dù HLV Phạm Văn Long đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và chuyền hai Lâm Oanh đã rất nỗ lực điều phối bóng, nhưng các mũi tấn công như Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Phương hay Bích Huệ liên tục vấp phải hệ thống chắn bóng được tổ chức quá kín kẽ, kỷ luật của Giang Tô. Binh chủng Thông tin chỉ có thể tạo ra bất ngờ ở ván 2 khi bung sức tăng tốc độ trận đấu, nhưng việc không duy trì được hiệu suất ghi điểm trong các pha bóng quyết định ở ván 3 và 4 đã khiến họ phải trả giá.

Tầm tấn công của các tay đập Giang Tô rất cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rõ ràng, những trận đấu đã qua phản ánh rõ sự nâng tầm về chuyên môn của các đại diện bóng chuyền Việt Nam khi được cọ xát với các khách mời quốc tế. Trong khi VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình cho thấy sự linh hoạt trong sử dụng ngoại binh cũng như nghệ thuật xoay tua chiến thuật đỉnh cao, thì thất bại của Binh chủng Thông tin lại là thước đo cho thấy các tay đập Việt Nam vẫn cần cải thiện nhiều hơn ở khả năng phá vỡ các khối chắn có chiều cao tốt và tổ chức bám chắn đối với các tay đập đánh tầm cao.

NGUYÊN PHƯƠNG