Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội nữ Giang Tô tiến gần tới tấm vé bán kết

Đội Binh chủng Thông tin để thua đáng tiếc trước Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối ngày 16-5 tại Tây Ninh, khán giả tiếp tục dõi theo cuộc so tài giữa đội nữ Binh chủng Thông tin và Giang Tô (Trung Quốc). Nếu đội bóng nào giành được chiến thắng với điểm số cách biệt ở trận này tiến gần tới cơ hội có vé bán kết đầu tiên.

Trên sân, HLV Shi Hairong (Giang Tô) vẫn có trên sân 2 mũi tấn công hiệu quả nhất của đội là chủ công Fan Boning và đối chuyền Zhou Yetong. Với khả năng bật đà đập bóng tấn công trên chắn, 2 tay đập này đã khiến hàng phòng thủ Binh chủng Thông tin gặp khó khăn trong việc bảo vệ điểm số.

Bên kia mành lưới, HLV Phạm Văn Long đưa ra sân nhiều gương mặt quen thuộc như Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Phương, Bích Huệ, Phạm Thị Hiền. Chuyền hai Lâm Oanh đã tập trung đưa bóng vào vị trí thuận lợi để các đồng đội có khả năng đập bóng tấn công. Tuy vậy, hàng chắn của đối thủ lại bố trí kín kẽ khiến đội bóng áo lính nhiều lần gặp khó khăn trong các tình huống phối hợp tấn công.

Ván thứ nhất, cầu thủ 2 bên chơi tập trung và tranh nhau từng điểm. Dẫu vậy, sự hiệu quả của cầu thủ Giang Tô (Trung Quốc) vẫn vượt trội hơn trước Binh chủng Thông tin. Vì thế, đội khách tới từ Trung Quốc thắng 25/21. Ván thứ 2, cầu thủ Binh chủng Thông tin chơi khởi sắc hơn và bất ngờ vượt qua đội bóng tới từ Trung Quốc với điểm số 25/17.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin đã nỗ lực thi đấu trong trận đấu ở ngày 16-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếc rằng, các tay đập của HLV Phạm Văn Long lại không giữ được ưu thế. Trong ván thứ 3, đội Binh chủng Thông tin mất sự hiệu quả trong nhiều pha đập bóng quyết định nên chấp nhận thua với tỷ số 15/25. Trong ván thứ 4, đội Binh chủng Thông tin tiếp tục thua 21/25.

Khép lại trận đấu, đội Giang Tô (Trung Quốc) giành chiến thắng 3-1 trước Binh chủng Thông tin. Chiến thắng giúp đội khách tới từ Trung Quốc đã tiến gần tới vé bán kết đầu tiên. Đội bóng này sẽ còn trận cuối ở vòng bảng gặp Ngân hàng Công Thương vào ngày 18-5.

MINH CHIẾN