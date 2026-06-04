Chủ công Trần Thị Thanh Thúy: Trọng trách người đội trưởng

Trần Thị Thanh Thúy là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện cùng tập thể cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng đối với chủ công Trần Thị Thanh Thúy ngay từ đợt tập huấn đầu tiên của năm nay.

Tối nay 3-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Philippines bắt đầu tham dự AVC Cup 2026. Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên năm 2026 của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Với người làm chuyên môn, sự khởi đầu luôn cần sự suôn sẻ. Do vậy, tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất kỳ vọng sẽ có kết quả tốt ở Philippines năm nay.

Ngay khi 14 cầu thủ được tập huấn từ ngày 25-5 tại Đại học TDTT Bắc Ninh, tất cả cùng tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ đội trưởng đối với chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Về bản lĩnh và phong độ chuyên môn của Trần Thị Thanh Thúy, không ai phủ nhận sự hiệu quả của cô. Tay đập vẫn là gương mặt có chuyên môn xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, điều mà HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt luôn tin tưởng ở Thanh Thúy là cô thuộc mẫu cầu thủ giữ tinh thần thi đấu quyết liệt và luôn bình tĩnh để đảm trách được vai trò thủ lĩnh trên sân. “Đây là điều mà chúng tôi luôn thấy ở Thanh Thúy. Sự quyết tâm này của Thanh Thúy giúp toàn đội có được sự mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn nhất”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bày tỏ.

Ba năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện chương trình chuẩn bị chuyên môn kỹ càng để hướng đến tham dự ASIAD 19. Tại ASIAD 19, chúng ta đạt kết quả bất ngờ là vị trí hạng 4 môn bóng chuyền nữ trong nhà. Thời điểm trên, Trần Thị Thanh Thúy là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sau 3 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tham gia chương trình tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản. Thanh Thúy vẫn là tay đập đầu tàu góp mặt tập luyện. Với phong độ và khả năng chuyên môn đã thể hiện trong nhiều giải quốc tế, người hâm mộ luôn đánh giá cao năng lực của chủ công này. Tuy nhiên, bóng chuyền là môn tập thể. Các Ban huấn luyện luôn phải chọn lựa kỹ càng cầu thủ đủ tầm ảnh hưởng để đảm trách vị trí đội trưởng. Khi thi đấu trên sân, đội trưởng phải là người giữ được tinh thần cho tập thể. Ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy đã và đang làm tốt vai trò này.

Dễ nhận thấy qua mỗi chu kỳ tập huấn, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn có sự sàng lọc và thay đổi lực lượng ở một số vị trí. Tuy nhiên, vai trò của Trần Thị Thanh Thúy luôn là then chốt vì vậy cô không văng smawtj trong những đợt tập huấn chuyên môn có giá trị.

Trao đổi về mục tiêu đối với giải AVC Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ưu tiên hàng đầu là tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải thi đấu gắn kết. “Mục tiêu thành tích chắc chắn phải được đặt ra để tất cả nỗ lực đạt được. Chúng tôi luôn tin tưởng từng vị trí sẽ hiểu được vai trò quan trọng của mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi.

Năm 2023, Trần Thị Thanh Thúy lần đầu dự tranh giải AVC Challenge Cup (tiền thân giải AVC Cup). Cô và đồng đội đã vô địch. Tiếp đó các năm 2024, 2025, chúng ta vẫn bảo vệ thành công vị trí số 1. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đều tham gia đội hình của các lần thi đấu trên. Năm nay, Thanh Thúy và đồng đội được chuẩn bị chuyên môn đủ để sẵn sàng thi đấu AVC Cup 2026 tại Philippines và tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tin vào một kết quả khả quan của năm nay.

Giải AVC Cup 2026 được diễn ra tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6. Giải đấu có 12 đội tham gia. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch giải.

MINH CHIẾN