Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 7-8

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng các đối thủ chính thức trở lại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 được tổ chức ở Chiangmai (Thái Lan) từ hôm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan. Ảnh: VFV

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ bước vào hành trình chinh phục chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Chiangmai (Thái Lan) với đối thủ đầu tiên là đội tuyển Indonesia.

Tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026, cầu thủ Việt Nam đã thắng Indonesia. Trước đó tại AVC Cup 2026, chúng ta cũng vượt qua đội bóng này. Vì vậy, cầu thủ Việt Nam cũng như Indonesia hiểu rõ lối chơi của đối thủ và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tại Thái Lan lúc này.

Trong 14 cầu thủ mang tới Thái Lan lần này, HLV Ngọc Hoa có nhiều gương mặt trẻ. Trong đó, chủ công Phạm Quỳnh Hương là 1 trong những người được chú ý. Vì vậy, người hâm mộ rất tin tưởng Ban huấn luyện sẽ đưa tay đập này ra sân để có niềm tin thi đấu cũng như ghi điểm hiệu quả cho đội nhà.

Với 4 đội bóng (Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines), trận đấu khởi đầu mang ý nghĩa quan trọng bởi sẽ tạo sự suôn sẻ nếu đạt kết quả như kỳ vọng.

Cuộc so tài với đội Indonesia sẽ mang tới cảm xúc quan trọng cho HLV Ngọc Hoa khi lần đầu vị HLV này chỉ đạo chuyên môn cầu thủ đội tuyển quốc gia trong 1 giải đấu chính thức của Đông Nam Á. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 13 giờ.

Ở cuộc đấu muộn trong ngày, đội chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Philippines. Chắc chắn, các tay đập Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 điểm trong trận đầu tiên để khẳng định vị thế. Trận đấu được tổ chức lúc 16 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 7-8:

13h00: Indonesia – Việt Nam

16h30: Philippines – Thái Lan

MINH CHIẾN