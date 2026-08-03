HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt không dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan và HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đảm trách vai trò chỉ đạo chuyên.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chuẩn bị chuyên môn cho các cầu thủ tại Bắc Ninh và không sang Thái Lan. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có quyết định danh sách thành viên tham dự chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Thái Lan.

Theo đó, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không sang Thái Lan cùng các cầu thủ. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đảm trách vai trò HLV trưởng. Bà Hoa vừa giữ vai trò HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam thời gian qua. Trong quá trình tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Ngọc Hoa là trợ lý của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

14 tuyển thủ được Ban huấn luyện cử sang Thái Lan thi đấu gồm Võ Thị Kim Thoa, Đinh Thị Vân, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh, Bùi Thị Ánh Thảo, Đinh Thị Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Trần Thị Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến

Như Quỳnh sẽ không sang Thái Lan thi đấu. Ảnh: VFV

Như vậy, các gương mặt quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Trần Thị Bích Thủy, Vi Thư Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên… không sang Thái Lan tranh tài.

Chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức từ ngày 7-8 tới 9-8. Ở tối ngày 2-8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã về nhì chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) do thua đội Thái Lan 0-3. Trong chặng thứ 2, giải vẫn có 4 đội tham gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines.

Theo quy định, chặng 2 của giải SEA V.Cup 2026 sẽ tính thành tích để tích lũy điểm trên xếp hạng FIVB của thế giới.

Đây không phải lần đầu HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vắng mặt ở 1 chặng của giải SEA V.Cup. Trước đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thực hiện 2 chặng đấu giải SEA V.League 2023 (tiền thân SEA V.Cup) với 2 đội hình khách nhau. Khi đó, HLV Nguyễn Trọng Linh từng là HLV trưởng của đội trong chặng thứ 2.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là hướng đến ngôi vô địch chặng 2 của giải SEA V.Cup 2026.

MINH CHIẾN