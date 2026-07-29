Đội nam Thể Công lên ngôi vô địch giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026

Các tay đập nam Thể Công Tân Cảng đã giữ vững phong độ để tiếp tục giành chiến thắng và bảo vệ ngôi vô địch sau trận chung kết giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

Các cầu thủ đã chơi trận chung kết nam tạo ra được nhiều tình huống tấn công hấp dẫn. Ảnh: VŨ VĂN

Tối ngày 28-7 tại Ninh Bình, trận chung kết nội dung nam giữa trẻ Thể Công Tân Cảng và trẻ Biên Phòng MB là cuộc thi đấu cuối cùng tại giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

Năm ngoái, 2 đội bóng đã gặp nhau tại trận chung kết và khi đó các tay đập trẻ Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng, đoạt ngôi vô địch.

Sau 1 năm, cầu thủ 2 bên tái ngộ nhau tại trận chung kết quyết định ở Ninh Bình. Cả 2 HLV Nguyễn Thanh Đức (trẻ Thể Công Tân Cảng) và Đặng Vũ Bôn (trẻ Biên Phòng MB) cùng tập trung chỉ đạo các học trò thi đấu với sự nỗ lực cùng tinh thần hứng khởi nhất.

Với đội hình trẻ Thể Công Tân Cảng, chuyền hai Hữu Trình là người tạo nên sự khác biệt khi thực hiện được nhiều đường phối hợp chiến thuật sắc nét. Cùng với đó, mũi đánh Phạm Xuân Sinh giữ phong độ cao tạo ra được những điểm số then chốt.

Bên kia mành lưới, chuyền hai Nguyễn Đình Thi của trẻ Biên Phòng MB đã nỗ lực tìm cơ hội đưa bóng vào hướng thuận lợi để đồng đội Trần Văn Nam hay Nguyễn Viết Long đủ khoảng không đập bóng ghi điểm. Tiếc rằng, các học trò của HLV Đặng Vũ Bôn đã không có được những tình huống thật sự áp đảo để vượt lên chiến thắng.

Trận chung kết đã diễn ra thật sự giằng co, tạo được những tình huống bám đuổi điểm số hấp dẫn. Tuy nhiên, với ưu thế giành được điểm vào tình huống quyết định, chiến thắng thắng sau 4 ván đấu với thắng lợi 3-1 (25/23, 25/23, 17/25, 25/18) đã thuộc về đội trẻ Thể Công Tân Cảng.

Thắng lợi đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Đức bảo vệ thành công vị trí số 1 của mình.

Các cầu thủ tấn công xuất sắc tại giải. Ảnh: MINH MINH Cùng tại giải, Ban tổ chức đã trao các danh hiệu cá nhân: VĐV tấn công xuất sắc nhất là Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Lê Văn Phong (Thể Công Tân Cảng); VĐV chuyền hai xuất sắc là Bùi Thúy Hằng (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Đình Thi (Biên Phòng MB); VĐV phòng thủ xuất sắc là Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Hải Quân (Thể Công Tân Cảng).

MINH CHIẾN