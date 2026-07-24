Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chọn ra 12 gương mặt nổi bật dự Asiad 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết được các đối thủ của mình tại ASIAD 20 và lúc này sự chuẩn bị được tập trung cao độ nhất.

Cầu thủ có phong độ cao nhất sẽ được lựa chọn tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có danh sách 28 tuyển thủ để chuẩn bị cho nhiệm vụ SEA V.Cup 2026. Sau khi giải VTV Cup 2026 dự kiến không tổ chức, gần như chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xây dựng lại kế hoạch chuyên môn để rút gọn quân số tập huấn.

Lúc này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng 14 cầu thủ chủ chốt đã tới Đông Anh (Hà Nội) tập luyện chuẩn bị cho chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 sẽ tổ chức ở đây từ ngày 31-7. Có thể hiểu rằng, các gương mặt đăng ở Đông Anh (Hà Nội) tập luyện là những người mà ông Kiệt ưng ý chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi rằng ông vẫn đang tập trung chuẩn bị để tìm ra đội hình ưng ý nhất tới ASIAD 20 bởi Ban tổ chức chỉ cho phép đăng ký tối đa 12 cầu thủ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết hiện tại chưa cầu thủ nào chắc suất trong đội hình ASIAD 20. “Đội bóng vẫn còn thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, chúng tôi sẽ trao suất tham dự ASIAD 20 cho những gương mặt đạt phong độ tốt nhất”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi.

Có thể thấy, từ 28 cầu thủ, Ban huấn luyện sẽ rút gọn lực lượng còn 12 người. Đây là bài toán không dễ tìm lời giải. Bởi lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang cần tìm nhân tố mới để tạo ra bất ngờ trước các đối thủ. Trong 14 cầu thủ của danh sách bổ sung tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, một số gương mặt trẻ được trao cơ hội tập luyện chuyên môn. Dẫu thế, họ vẫn cần thời gian để thích nghi và hòa nhập với lối chơi mà Ban huấn luyện đội tuyển xây dựng trong 3 năm trở lại đây.

Tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành được hạng 3. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông chưa thể tập trung được đủ cầu thủ mà mình ưng ý nhất vì những lý do khách quan. Lúc này, 2 chặng đấu của SEA V.Cup 2026 là chương trình quốc tế tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Cũng từ đây, chắc chắn ông Kiệt sẽ xác định đội hình khung để tham dự giải vô địch châu Á 2026 nhằm có bước đà góp mặt ASIAD 20.

Giới chuyên môn đánh giá rằng, cơ hội để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 20 sẽ không dễ dàng như khi chúng ta từng gây bất ngờ ở ASIAD 19. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian phía trước.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đang tìm những phương án nhân sự tốt nhất cho mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều khó nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là xuyên suốt quá trình tập huấn, các cầu thủ thực hiện tập luyện các bài chiến thuật do Ban huấn luyện đề ra và không có các buổi đấu tập cọ xát. Vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người hiểu rõ rất cầu thủ nào đủ năng lực tới ASIAD 20 năm nay.

Danh sách 28 cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này: Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Bùi Hồng Nhung, Đỗ Lại Yến Nhi, Nguyễn Thị Trà My, Lại Thị Khánh Huyền, Đinh Thị Vân, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Phương Quỳnh, Võ Thị Thảo Nguyên, Cà Thị Tư, Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

MINH CHIẾN