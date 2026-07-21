Thể thao Việt Nam sẽ tập trung giành từ 4 tới 6 HCV tại ASIAD 20

Đó là mục tiêu mà Thể thao Việt Nam hướng tới với kỳ ASIAD 20 sắp diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây ở Nhật Bản.

Thể thao Việt Nam hướng tới sẽ tranh 6 tấm HCV tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bày tỏ tại Hội thảo khoa học Công tác tuyển chọn, đào tạo thi đấu thể thao thành tích cao định hướng 2026-2030 tại Bộ Công an ở ngày 20-7, lãnh đạo Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã khẳng định Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu sẽ tranh từ 4 tới 6 HCV tại ASIAD 20.

Nhìn vào thực tế, mục tiêu giành từ 4 tới 6 HCV tại ASIAD 20 là cao hơn so với mục tiêu từng được đặt ra khi tham dự ASIAD 19 cách đây 3 năm. Khi đó, mục tiêu của Thể thao Việt Nam với ASIAD 19 là phấn đấu đạt từ 3 tới 5 HCV. Kết thúc thi đấu, chúng ta có 3 HCV trong các môn cầu mây, karate, bắn súng.

“Ngành thể thao Việt Nam đang tập trung lực lượng và đầu tư bằng nguồn lực và khả năng đang có để các VĐV trọng điểm tập luyện, tập huấn, thi đấu để có phong độ tốt nhất tranh thành tích tại ASIAD 19. Tuy nhiên, để đạt được kết quả huy chương sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trong đó các yếu tố dinh dưỡng, sức khỏe, tinh thần và phong độ của VĐV đặc biệt quan trọng”, đại diện Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) phân tích thêm.

ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu chính thức 469 nội dung của 43 môn chính thức (71 phân môn). Nếu chúng ta đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội dung của ASIAD 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi.

Thể thao Việt Nam bắt đầu hội nhập và trở lại thi đấu đấu trường Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) từ năm 1982 tại Ấn Độ. Trải qua các lần đã tranh tài ASIAD từ đó tới hết kỳ ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Thể thao Việt Nam chưa từng có thành tích vượt hơn 5 HCV tại 1 kỳ Đại hội này. Thành tích tốt nhất lúc này của Thể thao Việt Nam vẫn là ở ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia. Chúng ta đã có 4 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ (hiện tại Thể thao Việt Nam còn chờ công nhận thêm 1 HCV ở môn điền kinh).

Môn cử tạ vẫn đang tìm cơ hội tranh HCV đầu tiên trong các lần góp mặt ASIAD. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được phê duyệt ngày 15-10-2024, mục tiêu cụ thể được đặt ra là thể thao thành tích cao duy trì trong tốp 3 tại các kỳ SEA Games và trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD. Trong đó, chúng ta phấn đấu đạt từ 5 đến 7 HCV tại các kỳ ASIAD, có huy chương tại các kỳ Olympic và Paralympic…

Trong khi đó ở mục tiêu đặt ra tại giai đoạn 2026-2030 của Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045, nhiệm vụ được ngành thể thao xác định là: “Thành tích thi đấu đạt trong tốp 20 các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 5 HCV tại ASIAD 20 và 6 HCV tại ASIAD 30 trong các môn thể thao trọng điểm…”.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam đã xác định lực lượng chủ lực sẽ tranh tài ASIAD 20. Tuy nhiên, danh sách chính thức HLV, VĐV tham gia ASIAD 20 còn rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gởi vàng những người phù hợp nhất. Chắc chắn, Thể thao Việt Nam sẽ không bỏ qua cơ hội tranh HCV tại ASIAD 20 bởi chúng ta có những nội dung và VĐV mục tiêu của mình. ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Nhật Bản.

Bài tiếp: Môn chủ lực nhận trọng trách tranh HCV ASIAD 20

MINH CHIẾN