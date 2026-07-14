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Đội tuyển golf Việt Nam xác định 6 gương mặt dự ASIAD 20

SGGPO

Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam chính thức công bố danh sách tham dự ASIAD 20 trong ngày 14.7.

golfer Nguyễn Anh Minh sẽ dự ASIAD 20. Ảnh: VGA
golfer Nguyễn Anh Minh sẽ dự ASIAD 20. Ảnh: VGA

Theo đó, 6 golf thủ đã được trao suất đến Nhật Bản thi đấu ASIAD 20 gồm Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh – Anna Lê (nữ) và Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh (nam).

Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đã xem xét kỹ chuyên môn trước khi quyết định danh sách cuối cùng theo thời gian hạn chót của đợt tuyển chọn vào ngày 30-6.

Trước đó, đội tuyển golf Việt Nam đã chọn 10 golfer vào danh sách dự bị quốc gia để chuẩn bị ASIAD 20 gồm gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Bảo Châu.

Hiệp hội golf Việt Nam – VGA và Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đã công khai tiêu chí chọn VĐV tham dự ASIAD 20 từ tháng 3-2026 để người hâm mộ và giới chuyên môn hiểu rõ quy trình chọn golfer dự ASIAD 20 qua 2 vòng sát hạch.

6 golf thủ đã được chọn để tham dự ASIAD 20 sẽ thi đấu ASIAD 20 với mục tiêu nỗ lực đạt kết quả tốt nhất cũng như tích lũy chuyên môn. Môn golf của ASIAD 20 cho phép các golf thủ chuyên nghiệp thi đấu. Vì vậy, các golf thủ nghiệp dư được dự báo khó có cơ hội giành kết quả cao nhất.

Theo thông báo của Hiệp hội golf Việt Nam tại thông tin về tuyển chọn golfer dự ASIAD 20, khi đã xác định đội hình 6 golfer góp mặt Đại hội, kế hoạch tham dự được xác định gồm 4 golf thủ (3 nam, 1 nữ) góp mặt bằng kinh phí xã hội hóa của VGA và 2 golfer tham gia bằng kinh phí xã hội hóa tự túc (gia đình golfer thực hiện).

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MINH CHIẾN

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