Usman Nurmagomedov hạ TKO đô vật bất bại Mỹ, bảo vệ đai hạng nhẹ PFL

Đô vật bất bại người Mỹ - Archie Colgan được dự đoán là sẽ mang đến cho võ sĩ Nga Usman Nurmagomedov trận đấu khó khăn nhất ở trong sự nghiệp. Anh này có thành tích 13-0 trong MMA chuyên nghiệp, 3-0 ở nghiệp dư, và đã được Khabib Nurmagomedov đánh giá rất cao.

Kết quả trận Usman - Colgan

Đối thủ đầu tiên của Usman sở hữu kỹ năng vật đáng nể, vốn có cả khả năng quật ngã (take-down) đối phương nhanh nhạy, kiểm soát thế trận trên sàn cực kỳ tự tin với những cú đánh ground-and-pound đầy uy lực. Dù thắng cả 6 trận gần nhất bằng tính điểm, Colgan chưa hề thua bất kỳ 1 hiệp đấu nào - anh này làm chủ hoàn toàn cả 18 hiệp.

“Tôi nghĩ đây sẽ là thử thách khó khăn nhất dành cho Usman. Đối thủ là một võ sĩ thực thụ, biết vật - và chưa từng mùi thất bại. Đây chắc chắn là bài kiểm tra gian nan nhất dành cho Usman”, Khabib - “đại sư huynh” kiêm cả HLV của Usman thừa nhận ở trên kênh “Anatomy of a Fighter” trước sự kiện PFL New York: Nurmagomedov vs Colgan.

Nhưng Usman đã hạ gục Kolgan chỉ trong 3 phút rưỡi. Em họ Khabib liên tục tung ra những cú đá trước, luôn giữ khoảng cách an toàn, rồi sử dụng cú đấm thọc rất là tốt và tung ra những đòn phối hợp chính xác. Trước khi anh tung ra một cú đá vào đầu đối thủ...

Kolgan ngã xuống, đứng dậy, nhận một cú đấm, và bị hạ gục hoàn toàn khi ngã xuống thêm lần nữa, buộc vị trọng tài phải can thiệp và trao chiến thắng TKO cho Usman. Đây là vốn chiến thắng TKO đầu tiên của Usman sau 5 năm, một chiến thắng đẹp mắt.

Không nên đánh giá thấp Kolgan, đô vật Mỹ đã chứng minh ở PFL và Bellator rằng anh vốn là một võ sĩ đa năng, chất lượng, đã đánh bại nhiều võ sĩ rất giỏi. Chỉ là Usman hiện quá mạnh mẽ. Anh là võ sĩ kiểm soát khoảng cách tốt nhất ở hạng cân nhẹ, một cước thủ cực giỏi.

Không những thế, anh còn sở hữu kỹ năng vật MMA và khóa/siết (grappling) thượng thừa. Đã vậy, đứng phía sau lưng anh còn là một ê kíp hùng hậu bước ra từ “lò đào tạo” của cố đại sư phụ Abdulmanap Nurmagomedov (ở trận này, góc đài của anh quy tụ những tên tuổi lẫy lừng như Khabib, Islam Makhachev và em trai anh - Umar Nurmagomedov).

Trước thềm trận đấu, có thông báo rằng là MVP Promotions đã mua lại tổ chức PFL. Các sự kiện sẽ được tổ chức chung cho đến cuối năm nay, để rồi bắt đầu từ năm 2027, tất cả được tổ chức dưới thương hiệu MVP (thương hiệu quyền Anh - võ thuật của Jake Paul).

Jake Paul, người khẳng định mình là một võ sĩ quyền Anh không hề tệ ở trong những năm gần đây xuất hiện và tuyên bố rằng MVP sẽ thi đấu với UFC, giành chiến thắng và trở thành giải đấu số 1: “Dana White, đây không phải là cơn ác mộng của ông, đây là hiện thực. Đã có một ông trùm mới lên nắm quyền!”.

Khi Paul “em” bước vào lồng sắt sau trận Usman - Colgan, võ sĩ người Nga bắt thóp Jake liền: “Còn iền thưởng thì sao, anh bạn? Một cú KO ngay hiệp đấu đầu tiên”. Jake đã trả lời: “Nếu mà cậu thắng trận tiếp theo bằng KO, thì tôi sẽ mua cho cậu một chiếc xe hơi”. Usman rất thực tế: “Anh bạn, hãy nói về hôm nay đi. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao”.

Jake tiếp tục: “Chúng ta đang hướng đến tương lai. Nhưng hôm nay, cậu có thể nhận được tiền thưởng. Tôi rất ấn tượng với cậu. Anh chàng này là người giỏi nhất thế giới. Và Justin Gaethje đang ở đây (Gaethje đứng góc đài chỉ đạo cho Colgan). Justin, tôi yêu quý anh, tuy nhiên, anh chàng này sẽ dễ dàng đánh bại anh đó”.

Usman vẫn nói rất thẳng thắn: “Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi (theo hợp đồng PFL). MVP đã nói xấu Dana quá nhiều vì ông ta không trả tiền cho các võ sĩ của mình. Giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem chính MVP trả ra được bao nhiêu tiền”.

Với tuyên bố của mình, Usman đẩy MVP của Jake vào thế, nếu không giữ anh, Usman hoàn toàn có thể chuyển sang UFC và ngay lập tức tìm được suất tranh đai với những “đại ca” như Arman Tsarukyan và Ilia Topuria ở UFC, thậm chí nhận được thù lao cao từ UFC.

Quả bóng, dù đây không phải là môn thể thao chơi với quả bóng, được Usman chuyền kiến tạo rất là ngoạn mục hướng về phía Jake, người hẳn đã phần nào chữa lành chấn thương sau khi bị AJ đấm gãy quai hàm trong trận thượng đài quyền Anh hồi tháng 12 năm ngoái.

Đ.Hg.