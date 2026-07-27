Kình ngư TPHCM giữ vững vị trí dẫn đầu với 54 HCV tại giải bơi trẻ quốc gia 2026

Tính đến hết ngày thi đấu áp chót của giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2026, VĐV của đội tuyển TPHCM vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với kết quả 54 HCV.

Các VĐV đang tranh tài tại giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: HCMSWIMMING

Ngày 27-7 là ngày thi đấu áp chót của giải đấu với nhiều nội dung tiếp tục tranh tài trên hồ bơi trung tâm ở thành phố Đà Nẵng.

Tại ngày áp chót của giải, đội tuyển bơi TPHCM giành thêm 9 ngôi vô địch trong các nội dung trên đường đua xanh. Trong đó, gương mặt trẻ Trần Bảo Sơn đã thi đấu nỗ lực để mở màn ngày thi đấu hiệu quả của đội TPHCM với tấm HCV nội dung 50m ngửa nam (nhóm tuổi U11) với kết quả 34”27. Tiếp sau đó, Bảo Sơn còn giành thêm HCV nội dung 200m tự do nam bằng thông số 2’19”72.

Ngoài Bảo Sơn, đội tuyển bơi TPHCM còn chứng kiến phong độ tốt của tài năng trẻ Hà Quốc Nguyên ở ngày 27-7. Quốc Nguyên đã vô địch nội dung 50m ngửa nam (12-13 tuổi, 33”85) và nội dung 200m tự do nam (2’05”26).

Cùng ngày thi đấu, giới chuyên môn đánh giá một số kết quả tốt chuyên môn từ một số gương mặt khác ngoài đội TPHCM như tấm HCV 200m bướm nữ nhóm tuổi 14-15 của Phạm Thu Trang (Quảng Ninh, 2’23”51), HCV 200m tự do vô địch trẻ của Dương Văn Hoàng Quy (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, 1’55”83), HCV 800m tự do nhóm tuổi 14-15 của Võ Thị Bảo Ngọc (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, 9’24”51).

VĐV trẻ TPHCM đang có những kết quả HCV khích lệ ở giải năm nay. Ảnh: HCMSWIMMING

Tính tới hết ngày 27-7 của giải đấu, đội bơi TPHCM giành 54 HCV, 30 HCB, 31 HCĐ giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tổng thành tích. Đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 có 21 HCV, 17 HCB, 10 HCĐ đứng hạng nhì trong khi hạng ba là đội Thanh Hóa (7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ). Các đội Đà Nẵng, Quảng Trị, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hải Phòng ở vị trí tiếp theo. Ngày 28-7, giải sẽ bế mạc với các nội dung chung kết cuối cùng.

MINH CHIẾN