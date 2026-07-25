Đội tuyển bơi TPHCM giành hơn 30 HCV tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Kình ngư trẻ của đội bơi TPHCM tiếp tục giữ phong độ cao và lúc này đã đạt tới 32 tấm HCV qua các nội dung tranh tài.

VĐV bơi trẻ TPHCM đang thi đấu nổi bật tại giải năm nay. Ảnh: HCMSWIMMING

Tại ngày thi đấu 25-7 tại giải vô địch trẻ quốc gia đang tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, các kình ngư của đội TPHCM tiếp tục đạt thêm nhiều ngôi vô địch quan trọng.

Tại nội dung 50m tự do nam nhóm tuổi U11, gương mặt trẻ Trần Hải Nam của TPHCM đã về đích đầu tiên để giành HCV với kết quả 30”45. Đây là tấm HCV mở màn của đội TPHCM trong ngày thi đấu. Tiếp sau đó, các kình ngư trẻ của TPHCM giành thêm 10 HCV ở các nội dung đã góp mặt. Trong số đó, tuyển thủ trẻ Hà Quốc Nguyên tạo được dấu ấn khi vô địch nội dung 50m tự do nam nhóm tuổi 12-13 với thời gian 25”20. Kết quả đã được xác định là kỷ lục quốc gia mới của nhóm tuổi. Trước đó, kỷ lục do chính Hà Quốc Nguyên từng lập là 25”26. Ngoài kết quả này, Hà Quốc Nguyên còn có HCV ở nội dung 100m bướm nam.

Ngày thi đấu cũng chứng kiến nhiều VĐV quen thuộc của bơi Việt Nam giành được HCV.

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) đã có ngôi vô địch nội dung 400m tự do nam (4’02”33) và 50m tự do nam (23”61) của tranh tài vô địch trẻ. Nguyễn Thúy Hiền (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) có HCV nội dung 50m tự do nữ (26”47), 100m tự do nữ (1’03”39) của vô địch trẻ.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Thuấn (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) vô địch 100m bướm nam và Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) vô địch 100m bướm nữ dành cho thi đấu trên 19 tuổi.

Đội bơi TPHCM đang có 32 HCV, 20 HCB, 21 HCĐ để tạm dẫn đầu giải đấu. Vị trí thứ nhì vẫn đang là đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (13 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ) và vị trí thứ 3 là đơn vị Thanh Hóa (6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ). Đội chủ nhà Đà Nẵng tạm đứng hạng 4 (5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ). Giải còn tranh tài tới ngày 28-7.

MINH CHIẾN