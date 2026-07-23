Đội cờ tướng TPHCM thắng áp đảo ở nội dung tiêu chuẩn giải đồng đội quốc gia 2026

Khép lại nội dung cuối cùng là cờ tiêu chuẩn của giải đấu, các kỳ thủ TPHCM giành thêm 3 tấm HCV giá trị.

Kỳ thủ TPHCM giữ kết quả cao tại giải vô địch đồng đội quốc gia 2026. Ảnh: VXF

Các trận thi đấu cuối cùng nội dung cờ tiêu chuẩn của giải cờ tướng vô địch đồng đội quốc gia 2026 đã khép lại ở điểm tranh tài tại Thái Nguyên. Có 6 bộ huy chương thi đấu đối với cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ TPHCM đã giành được 3 ngôi vô địch.

Trong cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, đội TPHCM đã giành được tấm HCV quan trọng của kỳ thủ Trần Thanh Tân. Thanh Tân đã thắng đồng đội Trần Hữu Bình để có ngôi vô địch nội dung trong cuộc thi đấu năm nay.

Ở cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ, 2 kỳ thủ Lại Quỳnh Tiên và Ngô Thị Bảo Trân của TPHCM đã không hiện thực hóa được kết quả để giành vị trí số 1. Kỳ thủ Quỳnh Tiên có hạng 3 chung cuộc trong khi Bảo Trân giữ hạng 4.

Dù vậy, đội cờ tướng TPHCM tiếp tục giành được ngôi vô địch đồng đội nam. Tấm HCV thuộc về các kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Phan Trọng Tín, Trần Chánh Tâm, Vũ Quốc Đạt. Đội nam TPHCM đã vượt qua đội nam Quảng Ninh (Duy Khánh, Đình Chung, Anh Quân) để có vị trí số 1 cho mình. Tấm HCV còn lại ở nội dung cờ tiêu chuẩn của đội TPHCM là thành tích tại nội dung đôi nữ. Đội TPHCM đã thi đấu với 3 kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung, Hoàng Thị Hải Bình, Nguyễn Hoàng Yến đã có vị trí số 1 thuyết phục. Đội Quảng Ninh với Đào Thị Thủy Tiên, Trịnh Thúy Nga có hạng nhì, nhận HCB.

Với các chiến thắng trong nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn, đội cờ tướng TPHCM đã giành vị trí nhất toàn đoàn trong giải năm nay.

MINH CHIẾN