Bệ phóng cho thế hệ kế cận của Taekwondo Việt Nam

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27-7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), quy tụ khoảng 1.300 VĐV, HLV, trọng tài và cán bộ đến từ 34 tỉnh, thành phố, góp phần xây dựng nền tảng để Taekwondo Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn trên đấu trường quốc tế.

Các võ sĩ thi đấu tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2025. Ảnh: TKF

Ai sẽ là những gương mặt tiếp theo khoác áo đội tuyển quốc gia? Ai có thể đại diện Việt Nam bước lên sàn đấu khu vực, châu lục và thế giới trong tương lai? Câu trả lời có thể xuất hiện tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 27-7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) với sự góp mặt của đông đảo võ sĩ trẻ tài năng.

Sân chơi phát hiện lực lượng kế cận

Giữa hàng nghìn người tham dự, mỗi vận động viên mang theo một mục tiêu khác nhau. Có người hướng đến huy chương, có người muốn vượt qua chính mình, cũng có những gương mặt lần đầu bước lên sàn đấu quốc gia. Dù xuất phát điểm khác nhau, tất cả đều chung khát vọng tiến xa hơn cùng taekwondo.

Trong thể thao thành tích cao, tài năng chỉ được khẳng định khi trải qua môi trường thi đấu thực tế, nơi kỹ thuật, thể lực, tâm lý và khả năng ứng biến được kiểm chứng.

Vì vậy, Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ được xem là dịp quan trọng để giới chuyên môn đánh giá chất lượng vận động viên ở từng địa phương, phát hiện những nhân tố triển vọng và bổ sung lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, giải đấu bước sang mùa thứ 6 trong năm 2026 và là giải taekwondo cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam có doanh nghiệp nước ngoài đồng hành với vai trò nhà tài trợ danh xưng.

Qua từng năm, giải ngày càng mở rộng quy mô, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các tài năng trẻ trên cả nước. Thành tích đạt được là động lực quan trọng, song điều giá trị hơn là cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh thi đấu.

Đối với nhiều võ sĩ trẻ, đây cũng là bước khởi đầu trên hành trình hướng đến màu áo đội tuyển quốc gia và các đấu trường lớn trong tương lai.\ Để một tài năng phát triển thành vận động viên đỉnh cao cần có hệ thống đào tạo xuyên suốt từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia và các giải đấu quốc tế.

Đó cũng là định hướng CJ Group theo đuổi khi đồng hành cùng taekwondo Việt Nam từ năm 2012 với triết lý trách nhiệm xã hội toàn cầu "Dream Keeper" (Người gìn giữ ước mơ).

Đầu tư dài hạn để vươn tầm quốc tế

Ban đầu, CJ hỗ trợ đội tuyển taekwondo nữ Việt Nam, sau đó mở rộng sang các giải trẻ và sáng lập giải đấu quốc tế. Qua quá trình này, một lộ trình phát triển được hình thành, từ phát hiện tài năng, hỗ trợ đào tạo, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia đến tạo cơ hội để vận động viên tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ là điểm xuất phát trong hành trình ấy. Đây là nơi các vận động viên khám phá giới hạn bản thân, đồng thời giúp những gương mặt triển vọng được nhận diện và tiếp tục bồi dưỡng.

Ba mục tiêu xuyên suốt của cuộc chơi lớn gồm phát hiện tài năng trẻ, thúc đẩy đào tạo bài bản và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo đó, việc "gìn giữ ước mơ" được hiện thực hóa bằng những cơ hội thi đấu và phát triển dành cho các vận động viên trẻ.

Song song với phát triển thể thao, taekwondo cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Qua các hoạt động đồng hành, CJ hướng đến lan tỏa K-Sports, K-Lifestyle và kết nối gần hơn với cộng đồng Việt Nam.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện tại mùa giải năm nay thông qua mô hình "One CJ", quy tụ nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giải trí và logistics. Thể thao trở thành cầu nối lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh và đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Toàn bộ các trận đấu dự kiến được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, tạo điều kiện để người hâm mộ cả nước theo dõi những màn tranh tài của các võ sĩ trẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh taekwondo Việt Nam.

Những nhà vô địch tương lai có thể chưa xuất hiện trên bục cao nhất ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mỗi lần bước lên thảm đấu, vượt qua áp lực và tích lũy kinh nghiệm đều là hành trang quan trọng để các vận động viên tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục đấu trường khu vực và thế giới.

Từ Nhà thi đấu Rạch Miễu trong tháng 7 này, hành trình tìm kiếm thế hệ kế cận của taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục được viết thêm bằng những gương mặt trẻ đầy triển vọng.

NGUYÊN PHƯƠNG