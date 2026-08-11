Cục TDTT Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà đảm trách vai trò Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia tại Đà Nẵng.

Ông Lê Thanh Hà nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia. Ảnh: CỤC TDTTVN

Cục TDTT Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà đảm trách vai trò Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia tại Đà Nẵng.

Ngày 11-8, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ đối với ông Lê Thanh Hà.

Theo đó, ông Lê Thanh Hà nhận nhiệm vụ là tân Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước khi vào Đà Nẵng đảm trách công tác mới, ông Lê Thanh Hà từng giữ vai trò Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam). Ở vai trò chuyên môn, ông Lê Thanh Hà có nhiều kinh nghiệm ở công tác quản lý môn cầu lông cũng như các nhiệm vụ được giao.

Đảm trách công tác mới tại Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia, ông Lê Thanh Hà tin tưởng tập thể Ban Giám đốc cùng các cán bộ, nhân viên sẽ tập trung làm công công tác chuyên môn và tiếp tục xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, tạo môi trường làm việc đổi mới, sáng tạo và thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong huấn luyện, hướng tới đào tạo HLV, VĐV xuất sắc cho Thể thao Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hà sinh năm 1976, là Tiến sĩ giáo dục học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia là ông Phạm Hoàng Tùng đã được Cục TDTT Việt Nam giao nhiệm vụ đảm trách vai trò Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tại Hà Nội. Ông Phạm Hoàng Tùng đã nhận quyết định từ ngày 10-8.

MINH CHIẾN