Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy cùng tổ súng ngắn tập huấn Hàn Quốc trước ASIAD 20

Tất cả xạ thủ trọng điểm của nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn từ hôm nay 11-8 để chuẩn bị ASIAD 20.

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy được sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 11-8. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch tập luyện tại Hàn Quốc nhằm tăng cường chuyên môn trước ASIAD 20. Đây là đợt tập huấn quốc tế cuối cùng của các xạ thủ trọng điểm để tiến tới thi đấu tại Nhật Bản trong tháng 9. Chúng tôi sẽ có chương trình tập luyện và kiểm tra chuyên môn ở Hàn Quốc, giúp các VĐV chủ lực đạt được sự ổn định trong điểm số tại các nội dung quan trọng”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết.

Chương trình tập bắt đầu từ hôm nay 11-8. Qua tìm hiểu, các xạ thủ chủ lực của nội dung súng ngắn thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam đều có mặt tại Hàn Quốc và đợt tập huấn dự kiến kéo dài 3 tuần.

“Hiện tại, chúng tôi đang có tinh thần ổn định. Toàn đội sẽ nỗ lực tập huấn để có phong độ tốt nhất”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh chia sẻ trong giờ lên đường sang Hàn Quốc.

Ngoài Trịnh Thu Vinh, một số gương mặt chủ lực của súng ngắn Việt Nam như Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Trần Công Hiếu, Vũ Tiến Nam… cũng được thực hiện tập huấn.

Nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam là giành huy chương tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản. Trong đó, 2 xạ thủ được người hâm mộ kỳ vọng có thể làm nên kết quả tốt là Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đang được tập trung chuẩn bị chuyên môn với sự giám sát kỹ lưỡng trong giáo án của Ban huấn luyện.

Hàn Quốc là địa điểm quen thuộc mà đội tuyển bắn súng Việt Nam từng tập huấn nhóm xạ thủ súng ngắn trọng điểm trong những năm qua. “Tại Hàn Quốc, xạ thủ sẽ tập với khối lượng chuyên môn cường độ cao. Trong đó, VĐV được bố trí đủ đạn trong tập luyện để tạo giữ được chuyên môn hiệu quả nhất”, chia sẻ được bày tỏ thêm.

Chuyên gia Mông Cổ, bà Altantsetseg Byambajavyn sẽ tập huấn tại Hàn Quốc cùng xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ảnh: MINH MINH

Trong năm nay, xạ thủ súng ngắn của Việt Nam đã thi đấu một số giải quốc tế quan trọng để kiểm tra chuyên môn cũng như giành kết quả làm tiền đề tâm lý trước khi thi đấu ASIAD 20. Mới nhất, Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy và các xạ thủ súng ngắn đã thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Từ đây, Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam có thêm những điều chỉnh để VĐV cải thiện chuyên môn cho mình trong thời gian tiếp theo.

ASIAD 20 đã cận kề. Áp lực giành huy chương đặt lên đôi vai các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam là không nhỏ. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu là từng xạ thủ hiểu rõ trách nhiệm chuyên môn của mình để tập trung cao nhất tại kỳ tập huấn quyết định ở Hàn Quốc lúc này. Sau chương trình tập huấn tại Hàn Quốc, các xạ thủ súng ngắn của Việt Nam sẽ về nước để cùng Đoàn thể thao Việt Nam sang Nhật Bản dự ASIAD 20.

Trong tháng 6, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có 3 xạ thủ tập huấn tại Pháp gồm Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu. Ở đợt tập luyện tại Hàn Quốc lần này, ngoài tất cả xạ thủ chủ lực súng ngắn, Ban huấn luyện cử thêm 3 gương mặt của súng trường tham gia tập huấn.

MINH CHIẾN