17 tuyển thủ Việt Nam tranh tài ở Cúp bắn súng thế giới 2026

Phạm Quang Huy (giữa) sẽ tập trung thi đấu để giành huy chương tại Cúp thế giới 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: PHẠM CAO

17 xạ thủ của Việt Nam đã lên đường tới Trung Quốc bước vào tranh tài Cúp thế giới 2026 – ISSF World Cup 2026. “Chương trình thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 20-7 nên chúng tôi tập trung để xạ thủ giữ sự ổn định nhất nhằm có kết quả tốt nhất”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết. Chương trình tranh tài kéo dài tới ngày 29-7.

Xạ thủ Phạm Quang Huy là 1 trong 17 gương mặt của đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt Cúp thế giới 2026 lần này. Đáng chú ý, trường bắn của giải là tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), nơi đã tổ chức ASIAD 19. Ba năm trước, xạ thủ Phạm Quang Huy làm nên lịch sử chiến thắng nội dung 10m súng ngắn hơi nam để giành HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam trong các lần tham dự ASIAD. Bây giờ, Quang Huy trở lại với nhiều kỷ niệm nhưng cũng tìm cơ hội tiếp tục đạt huy chương.

Quang Huy đang được kỳ vọng tiếp tục thi đấu ổn định tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi tham dự Cúp thế giới 2026 ở Trung Quốc, Phạm Quang Huy đã thi đấu Cúp thế giới 2026 ở Munich (Đức) trong tháng 5. Xạ thủ từng bày tỏ sau khi về nước từ giải đấu tại Đức rằng: “Có những kết quả tôi chưa hài lòng với mình nhưng khi được thi đấu trước các xạ thủ mạnh của thế giới, bản thân đã học hỏi và tích lũy thêm rất nhiều về chuyên môn”.

Năm nay, Phạm Quang Huy được Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam xây dựng chuyên môn thuộc nhóm trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20.

Với vị thế là người sẽ tới ASIAD 20 tìm cơ hội bảo vệ HCV từng có ở ASIAD 19, bản thân Phạm Quang Huy gặp áp lục không nhỏ trong lúc này. Nội dung 10m súng ngắn hơi là bài bắn sở trường mà Phạm Quang Huy đang tập trung cải thiện phong độ trong các cuộc đấu quốc tế được tham dự.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Phạm Quang Huy đã góp mặt giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ, Cúp thế giới 2026 tại Đức, giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Đài Bắc Trung Hoa và bây giờ là Cúp thế giới 2026 ở Trung Quốc. Dễ nhận thấy, đội tuyển bắn súng Việt Nam tăng dần cường độ tập luyện và thi đấu tích lũy cho xạ thủ trọng điểm theo mỗi giai đoạn để đánh giá chính xác nhất khả năng chuyên môn để vào thi đấu ASIAD 20.

Môn bắn súng của ASIAD 20 sẽ đưa vào 9 nội dung dành cho súng ngắn (4 nội dung nam, 4 nội dung nữ, 1 nội dung hỗn hợp). 4 nội dung cá nhân nam gồm 10m súng ngắn hơi, 10m súng ngắn hơi đồng đội, 25m súng ngắn bắn nhanh, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội. Ngoài ra, 1 nội dung đồng đội được tổ chức là 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ. Chắc chắn, Quang Huy được tập trung toàn lực vào bài bắn 10m súng ngắn hơi để có kết quả cao nhất tại ASIAD 20.

Sở trường của Quang Huy là nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, từng xạ thủ trọng điểm của nội dung súng ngắn chuẩn bị ASIAD 20 được trang bị 2 khẩu súng/người và có đủ đạn tập, thi đấu. Như vậy có thể thấy, Phạm Quang Huy đã và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để tăng tốc cho ASIAD 20 sắp khởi tranh.

Kết quả thi đấu tại Cúp thế giới 2026 ở Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ là thước đo chuyên môn quan trọng về phong độ của Phạm Quang Huy thời điểm hiện tại.

Lực lượng 17 xạ thủ Việt Nam dự Cúp thế giới 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc) gồm Bùi Thị Thu Thủy, Dương Hà My, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Trịnh Thu Vinh, Vũ Tiến Nam.

3 xạ thủ Việt Nam gồm Minh Thành, Tiến Nam, Công Hiếu vừa tập huấn tại Pháp chuẩn bị cho ASIAD 20. Ngay khi vừa về nước, nhóm 3 xạ thủ này tiếp tục sang Trung Quốc dự Cúp thế giới 2026.

MINH CHIẾN