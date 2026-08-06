Các kỳ thủ Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy và Phạm Lê Thảo Nguyên dự giải cờ vua thế giới Olympiad 2026

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên chính thức có suất dự Olympiad 2026 sau những tranh cãi thời gian qua. Ảnh: CHESSWC2025

Theo đó, danh sách chính thức của đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu Olympiad 2026 gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ).

Như vậy, 3 đại kiện tướng nổi danh của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh không góp mặt dự Olympiad 2026.

Trước đó, việc chọn danh sách 10 kỳ thủ tham dự Olympiad 2026 từ bộ phận chuyên môn của Liên đoàn cờ Việt Nam đã gặp những ý kiến và phản ánh trực tiếp từ một số kỳ thủ. Từ đó, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn cờ Việt Nam đã phải xem xét kỹ lưỡng về đội hình được lựa chọn dự Olympiad 2026.

Ở ngày 13-5, Liên đoàn cờ Việt Nam đã thông tin cụ thể về việc chọn lực lượng kỳ thủ chuẩn bị cho giải đồng đội thế giới Olympiad 2026. “Liên đoàn cờ Việt Nam bước đầu đăng ký sơ bộ danh sách tham dự giải Olympiad 2026 gồm, đội nam: Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh; đội nữ: Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy”, thông báo từ Liên đoàn cờ Việt Nam.

Đồng thời, thông báo khẳng định rằng đó là bước đầu thăm dò tới các HLV, VĐV và Liên đoàn cờ Việt Nam tiếp tục gửi văn bản cho các đơn vị có HLV, VĐV tham dự để xin ý kiến. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ các đơn vị, Liên đoàn cờ Việt Nam đã gửi văn bản đề xuất danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2026 và báo cáo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam xem xét.

Cũng trong thông tin đưa trên trang Facebook cá nhân, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã xác nhận không dự Olympiad 2026 trong thành phần kỳ thủ thi đấu của đội tuyển cờ vua Việt Nam.

Như vậy, sau khi xem xét về chuyên môn, danh sách 10 kỳ thủ dự Olympiad 2026 đã chính thức đăng ký với Liên đoàn cờ thế giới FIDE. 2 nữ đại kiện tướng là Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh đã có tên. Hai kỳ thủ này từng lên tiếng trước công luận về việc mình bị lỡ đăng ký dự Olympiad 2026 trong thời điểm thực hiện theo yêu cầu của bộ phận chuyên môn trước đây.

Bành Gia Huy tiếp tục có cơ hội tham dự Olympiad 2026. Ảnh: VINH BÙI

Có thể thấy, đội hình cờ vua nam Việt Nam dự Olympiad 2026 gồm nhiều kỳ thủ trẻ có trình độ, đang tích cực thể hiện chuyên môn tốt trong nhiều lượt giải quốc tế thời gian qua. Đội hình cờ vua nữ Việt Nam có sự kết hợp giữa kỳ thủ nhiều kinh nghiệm với gương mặt trẻ tại Olympiad 2026.

Theo đăng ký với FIDE, đội trưởng đội cờ vua Việt Nam tại Olympiad 2026 là HLV Lương Trọng Minh. Olympiad 2026 sẽ thu hút 150 đội cờ thi đấu. Giải diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 15-9 tới 28-9.

MINH CHIẾN