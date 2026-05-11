Kỳ thủ Đầu Khương Duy và nhiều gương mặt trẻ sẽ tranh tài Olympiad 2026

Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ cử lực lượng nhiều kỳ thủ trẻ góp mặt thi đấu giải vô địch đồng đội thế giới Olympiad 2026 tại Uzbekistan.

Bành Gia Huy (ngoài cùng bên trái) từng thi đấu Olympiad 2024. Ảnh: FIDE

Theo sự chuẩn bị mới nhất được Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ góp mặt nhiều kỳ thủ trẻ triển vọng thi đấu giải Olympiad 2026.

Đăng ký sơ bộ, đội hình tham dự sẽ gồm Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy.

Trong số này, các kỳ thủ Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc là những gương mặt trẻ của cờ vua Việt Nam đã tham gia nhiều giải quốc tế và đạt được các kết quả chuyên môn. Tuy nhiên, giải Olympiad luôn có ý nghĩa quan trọng và quy tụ các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Đồng thời, kết quả của mỗi đội sẽ được tính theo thành tích đồng đội. Do vậy, không riêng đội cờ vua Việt Nam, các đội trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở giải Olympiad.

Trong danh sách đăng ký sơ bộ trên, kỳ thủ Bành Gia Huy từng được tham dự Olympiad 2024 tại Hungary trong đội hình cờ vua nam Việt Nam.

Về nữ, chúng ta vẫn có các đại kiện tướng nhiều kinh nghiệm như Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng chuẩn bị cho Olympiad 2026. Trong đó, kỳ thủ trẻ Bạch Ngọc Thùy Dương cũng từng thi đấu Olympiad 2024 tại Hungary.

Như vậy ở kỳ Olympiad 2026 sắp diễn ra, cờ vua Việt Nam sẽ không có nhiều tên tuổi góp mặt như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm…

Mới đây, đại kiện tướng Lê Quang Liêm cũng đã lên tiếng lý giải lý do sẽ vắng mặt tại Olympiad 2026. Dù thế, một trong những ý kiến được đại kiện tướng đưa ra là luôn tôn trọng quyết định của lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt Nam.

Giải Olympiad 2026 sẽ tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 15 tới 28-9. Giải đấu năm nay dự kiến thu hút hơn 200 đội cờ trên toàn thế giới góp mặt.

MINH CHIẾN

