Tuyển thủ TPHCM giành 5 HCV để xếp hạng nhì giải đấu kiếm trẻ quốc gia 2026

Các kiếm thủ trẻ của các nước đã khép lại chương trình tranh tài vô địch trẻ quốc gia 2026 để giành những thành tích tốt nhất.

Giải đấu kiếm vô địch trẻ quốc gia 2026 đã kết thúc sau chiều tranh tài ngày 29-5 tại Quảng Ninh. Kết thúc giải, kiếm thủ TPHCM đã đạt được 5 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ để đứng hạng nhì toàn đoàn. Xếp nhất giải năm nay là đội Hà Nội với 5 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ trong khi đội Thanh Hóa có 5 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ xếp hạng ba.

Các đơn vị xếp sau 3 đội dẫn đầu lần lượt là Công an Nhân dân (3 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ), Bắc Ninh (1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ), Hải Phòng (1 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ), Quảng Ninh (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Năm nay đội Nghệ An lần đầu tham dự giải và đạt thành tích 1 HCĐ nên xếp hạng 8.

Tại giải năm nay, các kiếm thủ trẻ cả nước đã được tranh tài từng nhóm nội dung đối với kiếm liễu, kiếm chém, kiếm ba cạnh dành cho U17 và U20.

Trong thành tích của mình, các tuyển thủ trẻ đấu kiếm TPHCM đã giành được 5 HCV từ thành tích thi đấu của Tuấn Anh/Thành Đạt/Ngọc Phát/Minh Nhật (kiếm ba cạnh đồng đội nam U20), Hồng Diệp/Kim Ngân/Bảo Thy/Lan Vy (kiếm ba cạnh đồng đội nữ U20), Nguyễn Kim Ngân (cá nhân kiếm ba cạnh nữ U20), Nguyễn Minh Nhật (cá nhân kiếm ba cạnh nam U20), Đào Minh Huy (cá nhân kiếm ba cạnh nam U17).

Năm nay giải thu hút 8 đội trong cả nước tham gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Nếu chỉ tính riêng thành tích trên từng bảng tổng sắp thì tại nhóm tuổi U17, đội Thanh Hóa dẫn đầu với kết quả 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ còn đội TPHCM đứng nhất nhóm tuổi U20 với 4 HCV, 3 HCB.

Trong khi đó, với kết quả dẫn đầu chung cuộc ở bảng tổng sắp huy chương, kiếm thủ trẻ Hà Nội đã có HCV trong các kết quả kiếm chém đồng đội nữ U20 (Ngọc Anh/Thùy Dương/Tố Uyên/Xuân Mai), kiếm chém cá nhân nữ U17 (Ngọc Nhi), kiếm chém cá nhân nam U17 (Đình Khánh), kiếm chém cá nhân nữ U20 (Ngọc Anh), kiếm chém cá nhân nam U20 (Đình Khánh).

