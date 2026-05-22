Thể thao Việt Nam tìm kiếm gương mặt triển vọng từ giải đấu kiếm vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải đấu kiếm trẻ vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh và người làm chuyên môn tiếp tục nắm bắt phong độ của VĐV để chuẩn bị thêm cho những kế hoạch phát triển dài hơi tương lai.

Sự chuẩn bị dài hơi

Năm nay, giải đấu kiếm vô địch quốc gia năm 2026 là lần thứ 15 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức. Về cơ bản, chương trình chuyên môn được tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi U17 và U20 đối với VĐV nam, nữ. Giới chuyên môn đánh giá, từng nhóm tuổi thuộc về chu kỳ phát triển về khả năng thành tích để HLV các đơn vị nắm bắt hiệu quả nhất sự phát triển kiếm thủ của đơn vị mình.

“Năm nay, giải đấu thu hút gần 160 VĐV. Các VĐV đều là những người đã được rèn luyện chuyên môn để từng Ban huấn luyện đưa ra thử sức trên sàn đấu chính thức. Chúng tôi vẫn đánh giá giải vô địch trẻ quốc gia vẫn là dịp để VĐV có cơ hội khẳng định trình độ của mình trước khi bước vào chu kỳ phát triển khi trưởng thành”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng bày tỏ.

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu kiếm Phùng Lê Quang (nguyên phụ trách bộ môn đấu kiếm, Tổng cục TDTT) cũng cho rằng để chuẩn bị cho lực lượng lâu dài, các đơn vị đều luôn phải tuyển chọn VĐV trẻ để làm nền tảng phát triển.

Giải đấu kiếm vô địch trẻ quốc gia 2026 ghi nhận lần đầu tiên đơn vị Nghệ An cử lực lượng tham dự. Đây là điểm tích cực bởi môn đấu kiếm đã có thêm địa phương phát triển môn thể thao rất đặc thù này. Về tổng thể, các đơn vị giữ truyền thống về đào tạo lực lượng VĐV đấu kiếm trẻ như Hà Nội, TPHCM vẫn mang tới giải những gương mặt triển vọng nhất. Cùng 2 đơn vị này, các đoàn Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh tiếp tục đưa lực lượng trẻ thi đấu để tìm cơ hội phát triển thành tích đường dài cho mình.

Tìm kiếm thêm gương mặt triển vọng

Chương trình thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia được diễn ra thường niên với 3 thể thức gồm kiếm ba cạnh, kiếm liễu, kiếm chém đối với nam, nữ của 2 lứa tuổi U17 và U20. Theo đánh giá, mỗi lứa tuổi sẽ có sự phát triển chuyên môn đặc thù và HLV là người hiểu rõ nhất kiếm thủ nào là người triển vọng có thể đi được đường xa.

Sàn đấu chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam tại giải năm nay, gương mặt trẻ Đào Minh Huy của TPHCM đã lên ngôi vô địch. Ở tuổi 17, Minh Huy được đánh giá sớm đạt được sự bình tĩnh trong từng đường kiếm khi thi đấu. Hay trên sàn đấu kiếm liễu nữ U17, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Anh Thư của Thanh Hóa đã thể hiện ưu thế để giành ngôi vô địch. Tay kiếm trẻ này đã được tuyển chọn bài bản từ cơ sở để tiếp cận kỹ thuật cơ bản trước khi có cơ hội thi đấu giải trẻ vô địch quốc gia và khẳng định được chuyên môn.

“Chúng ta từng có không ít lứa VĐV trẻ được đánh giá triển vọng. Tuy nhiên, từ triển vọng đến thành danh về chuyên môn là cần sự tập trung trong đầu tư và tính kỷ luật của bản thân VĐV”, đại diện Ban chuyên môn giải đấu kiếm trẻ vô địch quốc gia 2026 phân tích.

Đấu kiếm là môn Olympic, thuộc chương trình ASIAD và SEA Games. Chúng ta từng giành suất chính thức tham dự Olympic và có HCĐ ở ASIAD 17 năm 2014. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam vẫn đang chờ đợi để có cơ hội vượt thách thức giành thành tích ASIAD nên sẽ cần những kiếm thủ trẻ có trình độ để được đầu tư phù hợp.

Giải đấu kiếm vô địch trẻ quốc gia 2026 khai mạc ngày 21-5 và kéo dài tới ngày 29-5 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Năm nay, giải thu hút 160 kiếm thủ dự tranh nội dung kiếm chém, kiếm ba cạnh, kiếm liễu nam, nữ cá nhân, đồng đồng đội nhóm tuổi U17 và U20. Ngoài ra, giải có nội dung thi đấu hỗn hợp. Nhóm tuổi U17 có 9 bộ huy chương còn nhóm tuổi U20 có 12 bộ huy chương. Tại ngày khai mạc, đội TPHCM giành HCV kiếm ba cạnh U17 nam, đội Hà Nội giành HCV kiếm chém U17 nữ, đội Thanh Hóa giành HCV kiếm liễu ba cạnh U17 nữ.

MINH CHIẾN