6 tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị SEA Games 33

Ngày 30-11, các tuyển thủ nội dung kiếm chém của Việt Nam đã lên đường tới Hàn Quốc tập huấn trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Phùng Khánh Linh được tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết, lực lượng tập huấn tại Hàn Quốc gồm VĐV Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Ngô Thị Hương. Đợt tập huấn để chuẩn bị chuyên môn tối đa cho các kiếm thủ trọng điểm.

Trước đó, từng thành viên đã được tập huấn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình chuẩn bị chuyên môn vào giai đoạn nước rút để thi đấu SEA Games 33-2025 tiếp tục thực hiện tại Hàn Quốc.

Các kiếm thủ sẽ tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc sau đó về Việt Nam để lên đường thi đấu SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam từng giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam và đồng đội nữ. Mục tiêu được hướng tới tại SEA Games 33-2025 là các tuyển thủ nỗ lực bảo vệ thành công tấm HCV đang giữ. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đăng ký 24 tuyển thủ tham dự các nội dung dành cho kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu nam, nữ. Hiện tại, các tổ nội dung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đều được tập huấn ở nước ngoài để kiếm thủ được nâng cao trình độ trước khi thi đấu tại Thái Lan.

MINH CHIẾN