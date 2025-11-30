Các môn khác

6 tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị SEA Games 33

SGGPO

Ngày 30-11, các tuyển thủ nội dung kiếm chém của Việt Nam đã lên đường tới Hàn Quốc tập huấn trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Phùng Khánh Linh được tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN
Tuyển thủ Phùng Khánh Linh được tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết, lực lượng tập huấn tại Hàn Quốc gồm VĐV Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Ngô Thị Hương. Đợt tập huấn để chuẩn bị chuyên môn tối đa cho các kiếm thủ trọng điểm.

Trước đó, từng thành viên đã được tập huấn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình chuẩn bị chuyên môn vào giai đoạn nước rút để thi đấu SEA Games 33-2025 tiếp tục thực hiện tại Hàn Quốc.

Các kiếm thủ sẽ tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc sau đó về Việt Nam để lên đường thi đấu SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam từng giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam và đồng đội nữ. Mục tiêu được hướng tới tại SEA Games 33-2025 là các tuyển thủ nỗ lực bảo vệ thành công tấm HCV đang giữ. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đăng ký 24 tuyển thủ tham dự các nội dung dành cho kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu nam, nữ. Hiện tại, các tổ nội dung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đều được tập huấn ở nước ngoài để kiếm thủ được nâng cao trình độ trước khi thi đấu tại Thái Lan.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

SEA Games 33-2025 thể thao Việt Nam đấu kiếm Việt Nam Nguyễn Văn Quyết Phùng Khánh Linh kiếm chém

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn