2 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên vắng mặt giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025

Nguyễn Huy Hoàng sẽ không tham gia giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, 2 tuyển thủ Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng sẽ không thi đấu giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 được khởi tranh vào ngày 24-12 sắp tới tại TPHCM.

Họ vừa tham dự SEA Games 33-2025 và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đồng ý để Hưng Nguyên và Huy Hoàng có quãng nghỉ chuyên môn ở giai đoạn hiện tại. Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Huy Hoàng đã giành được 4 huy chương trong các nội dung thi đấu. Trong đó, nam tuyển thủ đạt HCV nội dung 1.500m tự do nam, HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, HCV tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở và HCĐ 400m tự do nam.

Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên đã có HCV 200m hỗn hợp cá nhân, HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, HCB 400m hỗn hợp cá nhân và HCĐ tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam.

Dự kiến Phạm Thanh Bảo có tham gia tranh tài giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải VĐV xuất sắc quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 24-12 tới 27-12. Cùng các nội dung bơi, giải sẽ tiến hành thi đấu các nội dung dành cho VĐV lặn cùng thời điểm. Riêng ngày 26-12, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn sẽ tổ chức buổi vinh danh các gương mặt xuất sắc nhất của bơi Việt Nam năm 2025. Năm ngoái, VĐV Trần Hưng Nguyên và Võ Thị Mỹ Tiên là 2 tuyển thủ được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất môn bơi tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2024 còn Vũ Đặng Nhật Nam và Phạm Thị Thu là VĐV lặn xuất sắc nhất.

Tại giải năm nay, 2 gương mặt xuất sắc của bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là Võ Thị Mỹ Tiên và Phạm Thanh Bảo có đăng ký thi đấu các cự ly sở trường.

MINH CHIẾN