Kỳ thủ Bành Gia Huy, Lương Phương Hạnh lên ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia 2026

Hai kỳ thủ Bành Gia Huy và Lương Phương Hạnh đã vượt lên để đạt tấm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2026.

Kỳ thủ Bành Gia Huy đã đạt phong độ tốt từ sau khi tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Nội dung cờ tiêu chuẩn của giải đấu đã kết thúc ván cuối, ván 9, trong các bảng nam và nữ ở ngày 15-3 tại điểm tranh tài tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Trong 6 ván của cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ TPHCM là những người giữ nhóm đầu trong cuộc tranh tài. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã có những thay đổi bất ngờ.

Tại bảng tiêu chuẩn nam, kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy (Hà Nội) đã vượt lên để giành tấm HCV khi đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Tại ván cuối, Bành Gia Huy cầm quân trắng với lợi thế đi trước để thi đấu trước Nguyễn Quốc Hy (TPHCM). Ván đấu đã khép lại tỷ số hòa. Kết quả vẫn đủ giúp Bành Gia Huy giữ được vị trí số 1 của mình. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Bành Gia Huy giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải cờ vua vô địch quốc gia. Trong giải năm nay khi thi đấu cờ tiêu chuẩn, Bành Gia Huy có 6 thắng, 3 hòa.

Xếp hạng nhì tại bảng đấu là kỳ thủ Đầu Khương Duy. Kỳ thủ này cùng đạt 7,5 điểm như Gia Huy nhưng xếp sau do thấp hơn về chỉ số phụ. Hạng ba thuộc về Nguyễn Hoàng Nam (Quân đội, 7 điểm). Nguyễn Quốc Hy (TPHCM) có 6,5 điểm nên đứng hạng 4. Nhà vô địch cờ tiêu chuẩn nam năm 2025 là Đặng Hoàng Sơn (TPHCM) đã xếp hạng 16 năm nay do chỉ đạt 5 điểm. Bảng tiêu chuẩn nam đã có 58 kỳ thủ tranh tài ở giải năm nay.

Với cờ tiêu chuẩn nữ, ngôi vô địch đã thuộc về đại kiện tướng Lương Phương Hạnh (Cần Thơ). Sau 9 ván, cô giành 7 điểm (6 thắng, 2 hòa, 1 thua). Ván thua duy nhất của Lương Phương Hạnh là trước kỳ thủ Nguyễn Mỹ Hạnh Ân (TPHCM), ván 9, đã diễn ra ngày 15-3.

Xếp nhì ở bảng nữ là đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng (TPHCM, 6,5 điểm) và hạng ba là Bạch Ngọc Thùy Dương (6,5 điểm). Năm ngoái, Thùy Dương từng giành HCV cờ tiêu chuẩn nữ tại giải. Tại giải năm nay, đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) đứng hạng 8 với 5,5 điểm ở cờ tiêu chuẩn.

Kết thúc giải, vô địch cờ tiêu chuẩn đối với cờ Asean nam là kỳ thủ Võ Thành Ninh (An Giang, 7 điểm) và xếp nhất cờ Asean nữ là Nguyễn Thị Huỳnh Thư (Vĩnh Long, 6,5 điểm).

MINH CHIẾN