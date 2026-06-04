Đại hội thể thao toàn quốc 2026: môn roller sports sẽ tổ chức 14 bộ huy chương

Các địa phương trong cả nước đã nắm bắt nội dung chính thức của môn roller sports được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

VĐV roller sports cả nước được cơ hội tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: ROLLER VN

Môn roller sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc. Trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Ban tổ chức Đại hội vừa thông báo chính thức điều lệ chuyên môn tới các địa phương cả nước để đăng ký tranh tài.

Trong lần đầu tổ chức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Ban tổ chức chỉ cho phép mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 VĐV đối với 1 nội dung cá nhân và 1 đội tiếp sức.

Môn roller sports của kỳ thi đấu lần này có 14 bộ huy chương tranh tài. Trong đó, môn trượt ván tổ chức 4 nội dung thi đấu cá nhân gồm nam trò chơi (game of skate), nam đường phố (street), nữ trò chơi (game of skate), nữ đường phố (street). Môn trượt patin có 10 nội dung gồm nghệ thuật: cá nhân nam speed slalom, cá nhân nam slide, cá nhân nữ speed slalom, cá nhân nữ slide. Tốc độ: cá nhân nam 500m, cá nhân nam 1.000m, tiếp sức nam 3.000m, cá nhân nữ 500m, cá nhân nữ 1.000m, tiếp sức nữ 3.000m.

Các đơn vị trong cả nước sẽ có hạn đăng ký sơ bộ VĐV với từng nội dung vào ngày 1-7 trước khi quyết định danh sách cuối cùng vào ngày 1-9.

Môn roller sports sẽ thực hiện quy định theo đúng Điều lệ khung của Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, qua đó kiểm tra chặt chẽ hồ sơ VĐV đăng ký. Yêu cầu ghi rõ: “VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (1 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV.

Có giấy xác nhận là vận động viên của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp.

Môn roller sports Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thi đấu từ ngày 29-11 đến 2-12 tại sân vận động Gia Định (TPHCM).

MINH CHIẾN