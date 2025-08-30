Đội tuyển roller Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 bằng kinh phí xã hội hóa

Đội tuyển roller Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan bằng kinh phí xã hội hóa với lực lượng đã được tính toán kỹ lưỡng.

VĐV vừa tham dự giải vô địch quốc gia 2025 có cơ hội được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Năm nay đội tuyển roller Việt Nam có tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Chúng tôi đã lên danh sách dự kiến lực lượng tham dự và nguồn kinh phí sẽ từ xã hội hóa”, phụ trách bộ môn roller (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Thạc Vũ chia sẻ. Ông Vũ cũng cho biết sau khi thành lập đội tuyển roller Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025, các tuyển thủ sẽ được tập luyện để tăng cường chuyên môn sẵn sàng tới Thái Lan thi đấu.

Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam đang rà soát lực lượng để đăng ký tham dự thi đấu nội dung ở môn trượt băng và trượt ván tại SEA Games 33-2025. Trong đó, môn trượt băng có khoảng 7 tuyển thủ được tuyển chọn còn môn trượt ván có 3 tuyển thủ. Tuy nhiên, danh sách chính thức tham dự SEA Games 33-2025 sẽ được ban huấn luyện đội tuyển roller Việt Nam quyết định trong tháng 9.

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đội tuyển roller Việt Nam đã tham gia thi đấu môn trượt ván tuy nhiên không giành được kết quả huy chương. Khi đó, đội Philippines thi đấu giành vị trí số 1 với 6 HCV.

Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam đã tổ chức giải roller sports vô địch quốc gia 2025 vừa qua tại Khu liên hợp thế thao Quốc gia Mỹ Đình nhằm tuyển chọn VĐV có trình độ trong môn trượt ván làm nòng cốt tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN