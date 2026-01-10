Các hạng cân cử tạ ASIAD 20 chưa thay đổi theo nhóm nội dung mới

Theo dự kiến, các hạng cân thi đấu môn cử tạ ASIAD 20 vào tháng 9 sắp tới ở Nhật Bản sẽ chưa co thay đổi.

Cử tạ Việt Nam sẽ chuẩn bị chuyên môn theo các hạng cân đã được thông báo của Ban tổ chức ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tính tới lúc này, Liên đoàn cử tạ châu Á và Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 vẫn giữ nguyên các hạng cân cũ dành cho nam, nữ sẽ tranh tài ở Đại hội năm nay. Các hạng cân quy định đưa vào thi đấu ASIAD 20 là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (nam), 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, và trên 86kg (nữ). Đây là những hạng cân được Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công bố thực thi từ tháng 6-2025.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 11 năm ngoái, IWF lại đưa ra thông báo sẽ áp dụng nội dung thi đấu mới, thay thế các hạng cân cũ trong các giải đấu từ ngày 1-8 năm nay. Nhóm hạng cân mới sẽ áp dụng từ ngày 1-8-2026 ở môn cử tạ là: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Dù thế, hạng cân tổ chức môn cử tạ ASIAD 20 vẫn chưa thay đổi do thời gian cận kề, cũng như các quốc gia cần có sự chuẩn bị lực lượng phù hợp.

Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cũng cho biết đã nắm bắt những thông tin về nội dung thi đấu thay đổi thời gian qua. Tuy nhiên lúc này, việc chuẩn bị chuyên môn đặt trọng tâm hàng đầu là ASIAD 20 diễn ra tháng 9 ở Nhật Bản. Do thế, các lực sĩ chủ lực của cử tạ Việt Nam sẽ tập luyện chuẩn bị hạng cân chuyên môn đúng điều lệ, quy định của Ban tổ chức ASIAD 20.

Sau SEA Games 33-2025, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã phân tích, rút ra kinh nghiệm để từng lực sĩ có sự điều chỉnh. Ban huấn luyện đánh giá kết quả thi đấu SEA Games 33-2025 là cuộc kiểm tra trước khi chuẩn bị cho ASIAD 20 nên từng lực sĩ phải đánh giá được đâu là điểm cần khắc phục chuyên môn.

Theo tìm hiểu, môn cử tạ tại ASIAD 20 nhiều khả năng sẽ tính kết quả từng nội dung cử giật và cử đẩy để trao huy chương cho VĐV thi đấu thay vì tính kết quả tổng cử như thông lệ. Điều này sẽ là cơ hội tốt để các quốc gia (trong đó có Việt Nam) tìm được những kết quả phù hợp theo sự chuẩn bị chuyên môn từ thực tiễn phong độ của lực sĩ.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam được lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam yêu cầu phải thay đổi toàn diện hơn công tác huấn luyện sau SEA Games 33-2025. Đội tuyển sẽ được tăng cường chuyên gia nước ngoài để giúp lực sĩ đạt phong độ tốt nhất.

Tháng 4 sắp tới, các lực sĩ của Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ. Giải đấu tổ chức các hạng cân tương ứng như thi đấu ASIAD 20 là 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

MINH CHIẾN