VĐV Trần Hà Vi hoàn tất án cấm thi đấu 2 năm vì doping

VĐV thể dục aerobic Trần Hà Vi đã hết án cấm thi đấu vì dính doping sau sự cố có mẫu thử dương tính với chất cấm từ giải vô địch châu Á 2023.

Tuyển thủ Trần Hà Vi đã kết thúc án cấm thi đấu vì doping vào cuối năm 2025. Ảnh: H.VI

Án cấm thi đấu của VĐV Trần Hà Vi đã kết thúc cuối năm 2025. Đây là trường hợp VĐV thể thao Việt Nam gần nhất gặp sự cố có mẫu thử dương tính với chất cấm khi thi đấu quốc tế.

Năm 2024, Liên đoàn thể dục thế giới (FIG) đã có thông báo chính thức việc mẫu thử của Trần Hà Vi đã dương tính chất cấm. Mẫu thử được lấy tại giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Mông Cổ vào ngày 16-9-2023. Cũng trong thông báo của Cơ quan kiểm tra quốc tế (ITA), mẫu thử của Trần Hà Vi đã dính 4 chất cấm gồm hydrochlorothiazide, chlorothiazide, amiloride và sibutramine.

Tại giải đấu trên, Trần Hà Vi giành 1 HCV nội dung cá nhân nữ. Tuy nhiên, thành tích đã được tước do VĐV đã dính doping. Trần Hà Vi đã bị án cấm thi đấu trong 2 năm (24 tháng) và kết thúc vào ngày 15-11 năm ngoái.

Vào năm 2023, Trần Hà Vi từng giành HCV cá nhân nữ tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia. Tuy nhiên, thời điểm tranh tài SEA Games 32 là vào tháng 5-2023.

Năm nay, giải thể dục aerobic vô địch châu Á 2026 dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ. Dự kiến, đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam sẽ tham gia tranh tài để hướng tới giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, môn thể dục aerobic không nằm trong chương trình thi đấu chính thức của ASIAD 20.

