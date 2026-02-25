Thể thao TPHCM có 4 võ sĩ tập trung đội tuyển karate Việt Nam

Nam võ sĩ của thể thao TPHCM và đội tuyển karate Việt Nam, Nguyễn Thanh Trường không tập trung làm nhiệm vụ quốc gia năm 2026.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường từng giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, Nguyễn Thanh Trường sẽ được dành thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương sau khi tham dự SEA Games 33-2025 từ tháng 12 năm ngoái. Do vậy trong đợt tập huấn đội tuyển karate Việt Nam của năm 2026 lúc này, nam tuyển thủ người TPHCM vắng mặt.

Năm ngoái, Nguyễn Thanh Trường đã thi đấu xuất sắc để giành HCV hạng cân 84kg tại SEA Games 33-2025. Khi đó trên đất Thái, nam tuyển thủ từng chia sẻ: “Tôi rất vui khi mình đã hoàn thành được mục tiêu đề ra là đạt được tấm HCV cho bản thân. Tôi rất trân trọng thành tích này”.

Nguyễn Thanh Trường vẫn là một trong những võ sĩ chủ lực của thể thao TPHCM sẽ chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Thanh Trường sẽ được đảm bảo hồi phục sức khỏe tốt nhất để có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Năm nay, dù Nguyễn Thanh Trường vắng mặt, tuy nhiên thể thao TPHCM đóng góp 4 gương mặt tập trung đội tuyển karate Việt Nam là Trương Nam Tiến, Lưu Võ Anh Duy, Tống Huỳnh Chí Lâm và Nguyễn Chí Thanh. Các võ sĩ được đánh giá có chuyên môn tốt và hòa nhập với đồng đội ngay khi góp mặt tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Đội tuyển karate Việt Nam thực hiện tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

MINH CHIẾN